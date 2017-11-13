МВФ следом за НБУ ухудшил прогноз инфляции

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста украинской экономики в этом году на уровне 2% и ухудшил прогноз среднегодовой инфляции на 1,3 процентных пункта - до 12,8%.

Об этом сообщается в региональном экономическом прогнозе для Европы.

Прогноз роста ВВП в следующем году не изменился и остался на уровне 3,2%, в 2019 году - 3,5%.

Доля инвестиций в ВВП составит 21% (в 2017 году), 23,2% (в 2018), 25,1% (в 2019).

Прогноз инфляции на 2018 год ухудшился на 0,4 процентных пункта - до 10%, на 2019 год - на 0,5 процентных пункта - до 7%.

Внутренний спрос в текущем году, согласно прогнозам, вырастет на 4,1%, в 2018 году - на 4%, в 2019 году - на 4,2%.

Безработица в этом году составит 9,5%, в следующем - 9,3%, в 2019 году - 8,8%.

Государственный долг к ВВП - 86,2% (в 2017 году), 83,5% (в 2018), 77,9% (в 2019).

Напомним, ранее, 26 октября, Национальный банк ухудшил прогноз по инфляции на 2017 год с 9,1% до 12,2%.

В Нацбанке прогнозируют, что по итогам 2018 года инфляция составит 7,3% (предыдущий прогноз – 6,0%). Прогноз инфляции на 2019 год остался неизменным – 5,0%.

Экономическая правда