Uber спустя два года, или Почему украинцам уже "лучше на метро"

Как изменился сервис за последнее время, и почему клиенты Uber предлагают пользоваться общественным транспортом.

Радость от прихода Uber затмили проблемы, с которыми в последнее время довелось столкнуться пользователям.

Все чаще можно услышать негативные отзывы о сервисе, а также призывы не пользоваться его услугами и ездить на метро.

ЭП выясняла, что пошло не так.

Uber сегодня

Uber — мобильное приложение для заказа такси онлайн. Пользователь, который установил приложение, может заказать машину в два клика, вместо того, чтобы ждать на линии, когда освободится оператор, и объяснять, куда нужно ехать.

Это также удобно при поездках за границу, ведь приложение доступно во многих городах мира.

Удобно и то, что пассажиру не нужно искать наличные, а водителю - сдачу: деньги автоматически списываются с карты. Есть также возможность оплаты наличными.

Вдобавок, стоимость поездки можно разделить на всех пассажиров, а недавно Uber добавил возможность нескольких остановок по маршруту.

Кроме того, клиент может видеть на карте, где находится автомобиль, чтобы не ждать его под подъездом. Существует также возможность отправить близким свой маршрут, который они могут отслеживать в режиме реального времени.

На данный момент Uber работает в семи украинских городах: Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове, Запорожье и Виннице.

Приложение пользуется популярностью: к моменту запуска его скачало более 40 тыс человек. Согласно статистике Uber, это самый большой показатель ожидания не только в Европе, но и во всем мире.

"У всех были мобильные телефоны, но потом появился iPhone, который дал новый уровень качества. Также и Uber пытается привести существующие модели к новому уровню качества", — сказал глава департамента автотранспорта Министерства инфраструктуры Роман Хмиль в интервью "Громадському".

Приблизительно этого все и ждали, но что-то пошло не так.

Ukraine Uber Lanos

Изначально Uber заявлял, что будет использовать только определенные модели автомобилей не старше восьми лет для UberX. Позже порог выпуска автомобиля сократили до 2001 года, кроме некоторых китайских марок.

Затем — убрали ограничение и принимали во внимание только внешний вид и техническое состояние машины. Еще позже — допустили машины отечественного производства Zaz Sens, Daewoo Lanos, а также российские Lada Granta и Lada Kalina.

До запуска тогдашний CEO говорил, что Lanos не является подходящим автомобилем для Uber. Новый CEO после запуска заявил в интервью Ain.ua: "Тем, кому важно не видеть Lanos и Lada и иметь кондиционер, стоит заказывать UberSELECT или UberBLACK".

Для UberSelect изначально допускались только четырехдверные автомобили класса B и выше, выпущенные не раньше 2008 года. Позже эту планку снизили до 2006 года.

UberBlack появился в Киеве только летом 2017 года и еще не успел снизить требования — это до сих пор премиум-седаны черного цвета.

Снижение требований случилось из-за того, что количество автомобилей было недостаточным и предложение не покрывало спрос. После снижения планки, по словам представителей Uber, время подачи автомобиля сократилось с 10,5 мин до 5,5 мин. Однако, по мнению пользователей, ухудшилось и качество. Представители компании это отрицают, отмечая, что рейтинг водителей не упал.

Для водителей или для пассажиров

Чтобы сократить время подачи автомобиля, компании пришлось не только "снизить планку" для авто, но и привлечь на платформу больше водителей. Для этого Uber начал повышать цены и ввел поминутную оплату.

Тогда же появились пиковые тарифы и внедрение динамических коэффициентов. Если пассажир планирует ехать в час пик, с места большого скопления людей, например, с концерта, в плохую погоду, он должен быть готов к тому, что тариф, скорее всего, вырастет в полтора-два раза.

То, что Uber становится все менее user-friendly и всяческими методами старается удержать и завлечь водителей, можно судить даже по его последним нововведениям.

Теперь водители будут взимать плату за каждую минуту после второй минуты ожидания пассажира, а также получать плату за отмену, если пассажир отменяет поездку более чем через две минуты. Раньше время отмены составляло пять минут.

Все под контролем?

Как уже говорилось, существует система слежения, где пассажир может отправить маршрут родственникам или друзьям. В начале октября такая функция появилась и для водителей.

Также существует система рейтингов: оценки от пассажиров водителям и пассажирам — от водителей. Водитель может быть деактивирован, если отзыв резко негативный.

Uber часто критикуют за неразборчивость в связи с тем, что компания хочет привлечь больше водителей и больше машин, несмотря на страдающее качество.

В США, например, водитель ударил пассажира молотком по голове и скрылся с места преступления. Другой водитель вытащил женщину из машины и разбил ее смартфон.

В Украине подобных случаев не было, но жалобы на отказы водителей в последний момент, иррациональные маршруты, незнание водителями города увидеть можно очень часто.

Можно столкнуться и с ситуациями, когда водители Uber попадали в аварии и скрывались с места преступления.

Uber на "бляхах"

Uber допускает работу технически исправных автомобилей на еврономерах, если машины допущены для использования на территории Украины.

Официальным сервисам такси запрещено привлекать машины на еврономерах, но Uber официальным сервисом не является. В пользовательском соглашении прописано, что Uber не является транспортной компанией и не несет никакой ответственности за качество услуг и безопасность пассажиров.

"Если компания Uber не заключила с вами отдельного письменного соглашения, услуги предоставляются вам исключительно для вашего личного некоммерческого использования.

Вы соглашаетесь, что корпорация UBER не обеспечивает осуществление перевозок или предоставление логистических услуг и не выполняет роль транспортной компании, такие перевозки и логистические услуги предоставляются независимыми сторонними подрядчиками, не являющимися сотрудниками компании Uber или ее аффилированных лиц", — говорится в соглашении.

О легализации

Uber утверждал, что работа будет вестись только с лицензированными водителями. На момент прихода в Украину компания говорила об около 2 тыс заинтересованых водителей, среди которых было 164 зарегистрированных. Сейчас водителей явно больше, но сколько из них зарегистрированы, неизвестно.

На запрос редакции о том, какое количество водителей работает в Украине в целом и в каждом городе отдельно, в Uber ответили: "Общее количество водителей, которые сотрудничают с Uber в мире, составляет больше двух миллионов".

Это может быть связано с тем, что Uber подключает водителей через своих партнеров, например, Uberlin, который не требует от водителей юридического оформления. По какой схеме Uber сотрудничает с партнерами, тоже тайна.

Госорганам на тот же вопрос и на вопрос, сколько налогов было уплачено парнтерами Uber, ответить было сложно и они вообще не дали никаких цифр.

При этом, по данным Украинской таксомоторной ассоциации, легальных перевозчиков на рынке Украины чуть более 1%, нелегальных — 99%.

Украинский рынок таксомоторных услуг с приходом Uber улучшился и поставил под угрозу бизнес классических таксопарков. Однако сама компания не может держать марку в украинских реалиях и постоянно идет на уступки, чтобы держаться на плаву: повышает тарифы и понижает требования к водителям.

Тем не менее, Uber на украинском рынке продолжает оставаться одним из лучших сервисов. Существующие сервисы такси также оставляют желать лучшего, их клиенты сталкиваются с более сложными проблемами. О рынке такси и его перспективах читайте в ближайшее время на ЭП.