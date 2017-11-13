Менеджер Коломойського вимагає зняти його з розшуку

Ігор Коломойський та Павло Овчаренко

Менеджер Коломойського подав до суду на МВС, СБУ і Генпрокуратуру з вимогою зняти його з розшуку.

Про це йдеться в постанові суду.

Глава "Укртатнафти" Павло Овчаренко подав позов до суду на Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України і Генеральну прокуратуру з вимогою зняти його з розшуку і вилучити всі дані по його справі з інформаційних ресурсів та інформаційно-пошукової системи внутрішніх органів.

Нагадаємо, у березні МВС оголосило в розшук Павла Овчаренка, який займав посаду глави Укртатнафти з 2007 року.

Овчаренко переховується з квітня 2015 року та звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України (привласнення або розтрата чужого майна, скоєні в особливо великих розмірах або організованою групою).

У 2014 році Овчаренкові, як екс-голові агрохолдингу Агрейн, було оголошено про підозру у зловживанні службовими повноваженнями і шахрайстві.

Вперше Овчаренко очолив Кременчуцький НПЗ в 2003 році, але був звільнений менш ніж через рік.

У 2007 році група Приват спільно з харківським бізнесменом Олександром Ярославським здійснила недружнє поглинання Укртатнафти.

Апеляційний суд Сумської області в серпні 2007 року відновив Павла Овчаренка (вважався людиною Ярославського. - Ред.) на посаді голови правління Укртатнафти.

19 жовтня 2007 року Овчаренко в супроводі дніпропетровської охоронної фірми Бук безперешкодно проникнув в офіс Укртатнафти в Кременчуці і, пред'явивши рішення суду трьохмісячної давності, почав виконувати обов'язки глави НПЗ.

Укртатнафта контролюється групою Приват і Олександром Ярославським.

Економічна правда