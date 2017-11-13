Таможенники зафиксировали 6-кратное увеличение ввоза б/у авто

За январь-октябрь 2017 года объемы таможенного оформления подержанных авто на украинских таможнях выросли в 6 раз.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"Если раньше в среднем за месяц ввозилось около 1 тысячи подержанных автомобилей, то в текущем году – почти 6 тысяч машин ежемесячно, а в октябре ввезено свыше 7 тысяч таких автомобилей", - отметили в ГФС.

За 10 месяцев 2017 года на таможенную территорию Украины импортировано 123 тыс. автомобилей и уплачено в бюджет 17,4 млрд грн таможенных платежей. Из них 56 тыс. – бывших в употреблении транспортных средств, по импорту которых уплачено 4,3 млрд грн таможенных платежей.

Как объясняют в ГФС, такому росту способствовали внесенные изменения в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития рынка подержанных транспортных средств, которыми снижены ставки акцизного налога на легковые автомобили, что были в использовании в 10-20 раз.

"Это способствовало уменьшению общего налогового бремени, которое на сегодня составляет примерно 35-40% к стоимости автомобиля. До вступления в силу закона акцизный налог был настолько велик, что налоговая нагрузка на бывшее в употреблении транспортное средство достигало 90% – почти столько, сколько стоил этот автомобиль", - отмечают в ГФС.

Указанная норма действует с 1 августа 2016 года (времени вступления в силу Закона Украины "О внесении изменения в подраздел 5 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития рынка подержанных транспортных средств") до 31 декабря 2018 года.

Воспользоваться возможностью ввоза транспортных средств по сниженным ставкам акцизного налога могут как физические, так и юридические лица.

Как сообщалось, сентябрьские продажи новых легковых авто в Украине относительно сентября 2016 года выросли почти на 36%.

Экономическая правда