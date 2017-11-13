НБУ уже думает о новой программе с МВФ

Национальный банк выступает за продолжение действующей программы Международного валютного фонда и начало новой программы МВФ для Украины.

Об этом в эфире программы "Перша шпальта" сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают "Українські Новини".

"Для Украины крайне важно продолжение программы сотрудничества с Международным валютным фондом, и не только продолжение до конца следующего года, но, наверное, и новая программа МВФ, потому что это залог проведения реформ, а также финансовой и макроэкономической стабильности", - сказал Чурий.

Действующая программа кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.

Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).

Национальный банк рассчитывает, что в 2018 году Украина сможет привлечь еще 3,5 млрд долларов от МВФ.

В МВФ уже заявляли, что для продолжения сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне не смог договориться с МВФ о цене газа на текущий отопительный сезон.

МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%.

Напомним, в сентябре Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых.

Кредиты от МВФ предоставляются под 1,5-2,5% годовых.

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