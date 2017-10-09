OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О субсидиях, о Нобелевской премии, об ОПЗ, о Приватбанке, о ценах на газ, об МВФ, о дорогах.

Об ОПЗ. Одесский припортовый завод готовится возобновить работу после трех месяцев простоя.

О Приватбанке. Банк должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1+1" в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

О суде. В Стокгольмском арбитраже 9 октября начинаются слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома".

О ценах на газ. Согласно действующей методике, цена на газ может вырасти до 5,815 тысяч гривен (без НДС) за тысячу кубометров.

О Нобелевской премии. Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2017 год стал американец Ричард Талер "за вклад в исследование экономического поведения".

О субсидиях. Из-за возможного роста цены на газ количество украинцев, получающих субсидии, может достичь отметки 90%.

Об аренде имущества. Фонд государственного имущества направил на регистрацию в Минюст проект приказа, которым предусмотрена возможность участия нерезидентов в аренде государственных объектов.

Об МВФ. Украина сохраняет приверженность программе помощи Международного валютного фонда и ожидает, что следующий транш в её рамках будет выделен до конца 2017 года.

О дорогах. Министр инфраструктуры Владимир Омелян навел новые данные о стоимости ремонта автодорог в Украине.

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