OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О пенсиях, кибезбезопасности, золотовалютных резервах и угле с ОРДЛО.
Об угле. Польша обещает запретить поставки угля с ОРДЛО.
О золотовалютных резервах. С начала года золотовалютные резервы выросли на 20%.
О долгах. "Укртелеком" Ахметова на год отсрочил выплату долга "Ощадбанка".
И снова о долгах. Депутат "Народного фронта" должен Фонду гарантирования более полумиллиарда гривен.
О ценах на топливо. На заправках продолжают расти цены на бензин и дизтопливо.
О переводе валюты. Нацбанк упростил перевод валюты за границу.
О кибербезопасности. Верховная Рада приняла закон о кибербезопасности.
О земле. Иран хочет арендовать в Украине земли сельскохозяйственного назначения.
Об Укргазвыдобуванне. Укргазвыдобування начнет разработку черноморского шельфа.
О приватизации. ЕБРР разочарован ходом приватизации в Украине.
О давлении на бизнес. Силового противоправного давления на бизнес больше не будет, Луценко подписал письмо-ориентирования по недопущению нарушений прав субъектов хозяйствования.
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