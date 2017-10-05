OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О пенсиях, кибезбезопасности, золотовалютных резервах и угле с ОРДЛО.

Об угле. Польша обещает запретить поставки угля с ОРДЛО.

О золотовалютных резервах. С начала года золотовалютные резервы выросли на 20%.

О долгах. "Укртелеком" Ахметова на год отсрочил выплату долга "Ощадбанка".

И снова о долгах. Депутат "Народного фронта" должен Фонду гарантирования более полумиллиарда гривен.

О ценах на топливо. На заправках продолжают расти цены на бензин и дизтопливо.

О переводе валюты. Нацбанк упростил перевод валюты за границу.

О кибербезопасности. Верховная Рада приняла закон о кибербезопасности.

О земле. Иран хочет арендовать в Украине земли сельскохозяйственного назначения.

Об Укргазвыдобуванне. Укргазвыдобування начнет разработку черноморского шельфа.

О приватизации. ЕБРР разочарован ходом приватизации в Украине.

О давлении на бизнес. Силового противоправного давления на бизнес больше не будет, Луценко подписал письмо-ориентирования по недопущению нарушений прав субъектов хозяйствования.

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