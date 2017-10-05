"Укртелеком" Ахметова на рік відтермінував виплату боргу "Ощадбанку"

Господарський суд Києва частково задовольнив позов Ощадбанку до компанії ЕСУ бізнесмена Ріната Ахметова, яка є мажоритарним акціонером Укртелекому.

Про це йдеться в рішенні суду, пише Liga.net.

Суд постановив стягнути з ЕСУ 851 млн гривень заборгованості за облігаціями.

При цьому суд відмовив у стягненні з відповідача 35,8 млн гривень пені за прострочення виконання зобов'язання за номінальною вартістю облігацій.

Як повідомлялося, ЕСУ в свою чергу подала заяву про відстрочку виплати боргу до 1 серпня 2022 року, мотивуючи це відсутністю коштів для виконання рішення суду. Також в ЕСУ заявили, що негайне виконання рішення суду може призвести до банкрутства компанії.

У підсумку, суд постановив відстрочити виплату боргу на один рік з моменту його вступу в законну силу.

Як повідомлялося, ще в 2015 році Укртелеком взяв на себе зобов'язання викупити у двох держбанків (Ощаду і Укрексімбанку) облігацій своєї материнської компанії ЕСУ (дочка СКМ) на суму 2 млрд гривень.

Але телеком-оператору так і не вдалося продати свій мобільний актив - Трімоб, тому у компанії не було грошей на покриття облігацій. Терміни виплати боргу закінчилися ще в середині березня.

Що стосується самої ЕСУ, то вона теж не розрахувалася за облігаціями, які були випущені компанією з метою фінансування зобов'язань, що виникли після приватизації Укртелекому в 2011 році. Ще один держбанк (Укрексім) подав на неї до суду, зажадавши повернення 2,8 млрд гривень боргу.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що компанія "Укртелеком" була приватизована кіпрською компанією фактично безкоштовно.