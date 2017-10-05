ЄБРР розчарований ходом приватизації в Україні

Україні для прискорення зростання економіки і залучення іноземних інвесторів необхідно розблокувати процес приватизації, і Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) як і раніше готовий надати технічну підтримку і по деяких об'єктах виступити покупцем міноритарного пакета акцій.

Про це повідомив керуючий директор ЄБРР по Східній Європі і Кавказу Франсіз Маліж в кулуарах форуму Ukraine Silk Road Trade Finance з питань торгового фінансування, організованого ЄБРР і Укрексімбанком, передає "Інтерфакс-Україна".

"Результатів (приватизації) немає. І це один з найбільших провалів", - констатував він.

За словами Маліжа, спроби продати Одеський припортовий завод (ОПЗ) "з відомим негативним результатом" межують з божевіллям, а ряд продажів блокуючих пакетів акцій енергетичних компаній в серпні цього року, "м'яко кажучи, були далекі від міжнародних стандартів", так як проводилися фактично на безальтернативній основі.

"Така приватизація не в інтересах держави", - вважає представник ЄБРР.

На його думку, ситуацію може виправити поданий урядом до Верховної Ради новий законопроект про приватизацію, а також політична воля.

"Потрібні інші підходи з боку Фонду держмайна. Фонд повинен мати достатні повноваження, щоб проводити приватизацію. Якщо буде політичне рішення проводити приватизацію, а у Фонду буде достатньо повноважень - така приватизація буде успішною. І таку приватизацію ми зможемо підтримати", - підкреслив Маліж.

Він пояснив, що підтримка банку, перш за все, може полягати в технічній допомозі як державі, так і конкретній компанії - в формі цільової допомоги по поліпшенню процесів, як це відбувається в "Нафтогазі".

"Також ЄБРР може бути інвестором, купуючи міноритарну частку компанії з метою її підготовки для подальшого продажу стратегічному інвесторові або одночасно зі стратегічним інвестором, коли, наприклад, стратег купує 51%, а ЄБРР - 9%", - додав керуючий директор ЄБРР.

За його словами, інвесторам і ЄБРР будуть цікаві компанії в енергетичному секторі, сільськогосподарські підприємства.

Маліж закликав Україну різко скоротити число об'єктів держвласності, і при обговоренні цього питання доводити необхідність збереження їх за державою, а не необхідність їх приватизації, як зараз.

Говорячи про обсяги вкладень ЄБРР в Україну, представник банку підтвердив його бажання щорічно інвестувати в проекти в країні близько 1 млрд євро.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку стурбований розміщенням єврооблігацій України.