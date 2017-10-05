Всі розділи
Укр / Рус

Іран хоче орендувати в Україні землі сільськогосподарського призначення

Четвер, 5 жовтня 2017, 15:00

Іран та Україна зацікавлені створювати спільні підприємства в сфері сільського господарства.

Про це повідомляє прес-служба Торгово-промислової палати України за підсумками зустрічі керівництва ТПП і делегації Ісламської Республіки Іран.

Члени делегації  зацікавлені у веденні екстериторіального сільського господарства, тобто в оренді сільськогосподарських угідь для вирощування пшениці, кукурудзи, сої, рапсу та інших продуктів. Крім того, іранська сторона не проти купувати готову продукцію. 

Початкові цифри оренди  – 5 тис. га. Амбіційний проект покликаний забезпечити ринок країн Перської затоки, де є висока потреба в продуктах сільського господарства.

Сторони також обговорили можливість  викуповувати готові с/г компанії та створювати спільні підприємства з українськими партнерами.

Зазначається, що в Україні нині зареєстровано 40 компаній з іранским капіталом. В структурі загального експорту з України до Ісламської Республіки Іран частка сільськогосподарської та харчової продукції складає понад 60%. Наразі Іран є активним імпортером українських зернових, які у структурі експорту значно переважають іншу продукцію.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Іран земля
Матеріали за темою
Мінінфраструктури показало можливий маршрут потягу з України в Іран 21 квітня 2017, 17:15
Україна запустить тестовий потяг до Ірану – Омелян 20 квітня 2017, 10:01
Іран запровадив санкції проти 15 фірм США за "порушення прав людини" 26 березня 2017, 16:45
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті