Іран хоче орендувати в Україні землі сільськогосподарського призначення

Іран та Україна зацікавлені створювати спільні підприємства в сфері сільського господарства.

Про це повідомляє прес-служба Торгово-промислової палати України за підсумками зустрічі керівництва ТПП і делегації Ісламської Республіки Іран.

Члени делегації зацікавлені у веденні екстериторіального сільського господарства, тобто в оренді сільськогосподарських угідь для вирощування пшениці, кукурудзи, сої, рапсу та інших продуктів. Крім того, іранська сторона не проти купувати готову продукцію.

Початкові цифри оренди – 5 тис. га. Амбіційний проект покликаний забезпечити ринок країн Перської затоки, де є висока потреба в продуктах сільського господарства.

Сторони також обговорили можливість викуповувати готові с/г компанії та створювати спільні підприємства з українськими партнерами.

Зазначається, що в Україні нині зареєстровано 40 компаній з іранским капіталом. В структурі загального експорту з України до Ісламської Республіки Іран частка сільськогосподарської та харчової продукції складає понад 60%. Наразі Іран є активним імпортером українських зернових, які у структурі експорту значно переважають іншу продукцію.