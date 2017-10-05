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На заправках продовжують зростати ціни на бензин і дизпаливо

Четвер, 5 жовтня 2017, 13:00

За період 4-5 жовтня ціни на бензини і дизельне паливо на АЗС продовжили зростання на 10-50 копійок за літр.

Про це повідомляє Nefterynok з посиланням на дані консалтингової компанія UPECO.

На станціях оператора WOG дизельне паливо подорожчало на 50 коп./л до 25,49 грн/л і 26,49 грн/л за преміальну марку ДТ.

У мережі KLO дизпаливо подорожчало на 40 коп./л до 23,99 грн/л. На АЗС "БРСМ-Нафта" звичайне ДТ подорожчало на 10 коп./л до 22,89 грн/л, преміальна марка - на 20 коп./л до 23,69 грн/л. На заправках під брендом "Народна" підвищення становило 30 коп./л до 23,40 грн/л.

У свою чергу, на станціях кіровоградського оператора ДТ подорожчало на 65 коп./л до 23,94 грн/л. Також, в мережі Parallel всі бензини подорожчали на 20-30 коп./л.

Крім того, на 10 коп./л і 50 коп./л подорожчали всі бензини і ДП на АЗС "Катрал Південь" і Jazz Oil, відповідно.

В результаті, чергового підвищення середня вартість бензинів і ДТ на АЗС в Україні підвищилася до: А-92 -25,47 грн/л, А-95 - 26,24 грн/л, А-95 Преміум - 27,30 грн/л , ДТ - 23,66 грн/л, і ДТ Преміум - 25,19 грн/л.

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