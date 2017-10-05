З початку року золотовалютні резерви зросли на 20%

Міжнародні резерви на 1 жовтня становили 18,637 млрд доларів – максимуму з початку 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як наголошується, в даний час резерви на 20% перевищують рівень початку поточного року. Зокрема, за підсумками вересня резерви зросли на 602 млн доларів або 3,3%.

"Збільшенню обсягів резервів протягом минулого місяця сприяли надходження на користь уряду від розміщення єврооблігацій у сумі 1,318 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.

"Водночас з міжнародних резервів було спрямовано 165,6 млн доларів на валютні інтервенції, які Нацбанк здійснював для згладжування надмірних коливань на міжбанку під дією тимчасових факторів. У тому числі 69 млн доларів було спрямовано на продаж валюти через інтервенції у формі запиту найкращого курсу", - повідомляє прес-служба.

Крім того 521,4 млн доларів було спрямовано з резервів на платежі уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. З них 505,4 млн доларів – з метою обслуговування і погашення суверенних єврооблігацій.

"Станом на 1 жовтня обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Нацбанку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у серпні міжнародні резерви Національного банку збільшилися на 1,3%, до 18 млрд доларів у порівнянні з липнем.

Економічна правда