Депутат "Народного фронту" винен Фонду гарантування більше півмільярда гривень

Компанія Westa, яка пов'язана з депутатом "Народного фронту" Денисом Дзензерським, винна банкам, які ліквідує Фонд гарантування, більше півмільярда гривень.

Про це йдеться в колонці заступника директора-розпорядника ФГВФО Світлани Рекрут "Де гроші, Карл? Коли борг депутата "завис" у банку-банкруті" на ЕП.

Відзначається, що загальний борг виробника акумуляторів перед "VAB банком" становить майже 430 млн гривень, а перед банком "Форум" - 236,7 млн ​​гривень.

Як відомо, бізнес Дзензерського також завдав шкоди в розмірі 5 млн злотих Пенсійному фонду Польщі, де депутату загрожує до 5 років тюремного ув'язнення.

Детальніше читайте в колонці: Де гроші, Карл? Коли борг депутата "завис" у банку-банкрута