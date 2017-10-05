Всі розділи
Укр / Рус

Рада ухвалила закон про кібербезпеку

Четвер, 5 жовтня 2017, 14:00

Верховна Рада ухвалила закон про кібербезпеку України.

Відповідне рішення депутати підтримали на засіданні у четвер.

Законопроект пропонує встановити, що політику в сфері кібербезпеки формує і реалізує Кабмін.

За кібербезпеку, в рамках своїх повноважень відповідальні міністерства, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, розвідка і контррозвідка, суб'єкти оперативно-розшукової діяльності.

Крім того, забезпечення кібербезпеки країни покладено також на ВСУ, Нацбанк, підприємства, які відносяться до об'єктів критичної інфраструктури, підприємства і громадян, які працюють в сфері національних інформаційних ресурсів, інформаційних електронних послуг.

Суб'єкти забезпечення кібербезпеки повинні робити все, що в їх компетенції, щоб не допустити використання кіберпростору в військових, розвідувально-підривних, терористичних, інших незаконних цілях.

Як відомо, 25 травня депутати не змогли ухвалити проект закону про кібербезпеку та спрямували його на повторне друге читання.

Читайте також: Закон про кібербезпеку, або Тотальний контроль за бізнесом

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Верховна рада
Матеріали за темою
Рада ухвалила пенсійну реформу 3 жовтня 2017, 17:58
Парубій розповів, коли Рада візьметься за оновлення НКРЕ 2 жовтня 2017, 15:32
В Раді хочуть провести "кадровий день" 28 вересня 2017, 18:27
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті