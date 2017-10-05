Рада ухвалила закон про кібербезпеку
Верховна Рада ухвалила закон про кібербезпеку України.
Відповідне рішення депутати підтримали на засіданні у четвер.
Законопроект пропонує встановити, що політику в сфері кібербезпеки формує і реалізує Кабмін.
За кібербезпеку, в рамках своїх повноважень відповідальні міністерства, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, розвідка і контррозвідка, суб'єкти оперативно-розшукової діяльності.
Крім того, забезпечення кібербезпеки країни покладено також на ВСУ, Нацбанк, підприємства, які відносяться до об'єктів критичної інфраструктури, підприємства і громадян, які працюють в сфері національних інформаційних ресурсів, інформаційних електронних послуг.
Суб'єкти забезпечення кібербезпеки повинні робити все, що в їх компетенції, щоб не допустити використання кіберпростору в військових, розвідувально-підривних, терористичних, інших незаконних цілях.
Як відомо, 25 травня депутати не змогли ухвалити проект закону про кібербезпеку та спрямували його на повторне друге читання.
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Економічна правда
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