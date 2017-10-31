OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О рейтинге ведения бизнеса, банках олигархов, угле с ОРДЛО и платежном балансе.

О Doing Business. Украина поднялась на четыре пункта в рейтинге Doing Business-2018 и заняла 76 место.

О банках. Банк Пинчука увеличил убыток в 2 раза с начала года, банк Порошенко увеличил прибыль в 2,5 раза, а банк Тигипко увеличил прибыль в 22,5 раза.

Об угле с ОРДЛО. Украина помогает России продавать краденый уголь Донбасса.

О судах. Украина с 2014 года проиграла международные суды на 1,5 миллиарда.

О "Нафтогазе". В России задержали экс-руководителя "Нафтогаза" Бакая.

Об "Укрнафте". Отчиталась о миллиардной прибыли.

О платежном балансе. В сентябре сведен с профицитом.

О банковских счетах. Нацбанк упростил их открытие и ведение.

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Пока финансовый рынок Украины переживает этап консолидации, мир стоит на пороге обратного тренда — дробления крупных банков.

Короли биткоинов: у кого из власти больше криптовалюты

Почти полсотни чиновников и политиков имеют криптовалюту. Так, активисты "Чесно" обнаружили биткоины у четырех народных депутатов, у депутатов облсоветов и рядовых чиновников. Больше всего криптовалюты — у чиновников Одесской области.