OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости пятницы, 4 августа.

Об угле. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик рассчитывает, что Украина до конца 2019 года откажется от угля антрацитовой группы.

О российских компаниях. Большая российская обувная сеть "Kari" намерена закрыть магазины в Украине.

О налоговиках. Международный валютный фонд разработал рекомендации по реформе Государственной фискальной службы.

О тарифах. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики не смогла принять проект новой методики расчета тарифа за услуги облгазов.

О санкциях. ЕС в пятницу примет решение о расширении санкций против России из-за поставки компанией Siemens турбин в аннексированный Крым.

О Мартыненко. Бывший народный депутат Николай Мартыненко в швейцарских судах безрезультатно сопротивляется блокировке счетов и передачи информации украинскому следствию.

О Балчуне. Генпрокурор Юрий Луценко просит премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном.

О коррупции. "Укрзализныця" не проявляет интереса к участию в антикоррупционных расследованиях в качестве потерпевшего.

Об Укртелекоме. Апелляционный суд Киева отменил арест акций телекоммуникационного оператора компании "Укртелеком".

Про Укртрансгаз. На должность президента "Укртрансгаза" предложена кандидатура поляка Павла Станчака.

Текст дня.

Google vs Apple: кто сформирует будущее экономики

Apple и Google — две одинаково дорогие компании с совокупной капитализацией 1,3 трлн долл. Однако главное отличие между ними замечают редко: у них разные подходы к взаимодействию с акционерами и планированию будущего.