Україна до 2019 року відмовиться від антрациту - Насалик

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик розраховує, що Україна до кінця 2019 року відмовиться від вугілля антрацитової групи.

Про це він сказав під час зустрічі з експертами реформи Енергетичного сектору РПР, повідомляє Урядовий портал.

"Міненерговугілля має чіткий графік переведення енергоблоків на газову групу вугілля і контролює його дотримання, що дасть можливість до кінця 2018 року замістити близько 6 млн тонн антрациту, а до кінця 2019 року відмовитися від вугілля антрацитової групи", - заявив Насалик.

Говорячи про нинішні заходи з метою переведення котлоагрегатів з антрацитового на газове вугілля, міністр зазначив, що, зокрема, для заміщення дефіцитного антрацитового вугілля з 2016 року реалізується пілотний проект переведення енергоблоків № 2 та № 5 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на газову групу вугілля.

У травні цього року енергоблок № 2 увімкнено в мережу для виконання пусконалагоджувальних робіт, реконструкція енергоблока № 5 триває.

"Наше завдання - не диверсифікувати постачання антрациту, а здійснити його заміщення", - наголосив Насалик.

При цьому міністр заявив про необхідність збільшення використання власної сировинної бази. За його словами, амбітні цілі щодо збільшення власного видобутку на 10 млн тонн дозволять повністю відмовитися від імпорту та забезпечити теплову генерацію вітчизняним вугіллям.

"Реальний сектор, який може забезпечити додатковий обсяг видобутку вугілля, - це державні шахти", - переконаний міністр.

Для цього, на його думку, є потенціал і можливості за умов належного фінансування заходів з модернізації вугільної галузі.

Також міністр повідомив, що виділені цього року кошти у сумі 300 млн грн дозволили запустити нові лави, сумарний видобуток з яких складає близько 5 тис. тонн вугілля на добу.

Нагадаємо, в лютому Міністерство енергетики та вугільної промисловості ініціювало введення надзвичайного стану на ринку електроенергії через припинення поставок антрациту.

З 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його залишилися на непідконтрольній частині Донбасу.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв, що річна потреба України в антрациті становить 9,5 мільйона тонн, а потреба в імпорті цього вугілля - 4,2 мільйона тонн до кінця 2017 року.

Економічна правда