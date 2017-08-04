Бездействие в "Укрзализныце" способствует коррупции - НАБУ

ПАО "Укрзализныця" не проявляет интереса к участию в антикоррупционных расследованиях в качестве потерпевшего.

Об этом говорится в письме заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углавы к вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, которое предоставил Экономической правде эксперт по вопросам противодействия коррупции центра "Эйдос" Глеб Каневский.

Как сообщается, Укрзализныця терпит убытки, в том числе в результате противоправных действий должностных лиц при организации и проведении закупок товаров и услуг за средства государственного предприятия.

"Такие преступления направлены против имущества и интересов ПАО "Укрзализныця", - говорится в тексте письма.

НАБУ уверяет, что при закупках искусственно создавалась неконкурентная среда среди поставщиков и предоставлялись преимущества отдельным субъектам торгов. Это приводило к противоправному расходованию средств УЗ в пользу третьих лиц.

НАБУ предлагает привлечь УЗ к уголовным производствам в качестве потерпевшего по четырем делам, общий размер убытков оценивается в 162 миллиона гривен.

В НАБУ добавили, что на 24 февраля 2017 года не получали от Укрзализныци заявок на участие представителей УЗ в уголовном процессе в качестве потерпевшего. Такая бездеятельность, по мнению антикоррупционного бюро, является одним из условий, "способствующим совершению новых коррупционных преступлений".

В письме говорится, что НАБУ расследует 16 уголовных дел, связанных с коррупцией на УЗ, общая сумма убытков по которым составляет более 650 миллионов гривен.

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава просит вице-премьера Владимира Кистиона принять меры для привлечения ПАО "УЗ" к участию в расследованиях в качестве потерпевшего.

Напомним, в марте сообщалось, что НАБУ расследует 14 уголовных производств, касающихся коррупции в "Укрзализныце". Сумма ущерба от этих правонарушений оценивалась в 635 миллионов гривен.

Экономическая правда