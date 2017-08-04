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МВФ рекомендує скоротити кількість українських податківців

П'ятниця, 4 серпня 2017, 11:20

Міжнародний валютний фонд розробив рекомендації щодо реформи Державної фіскальної служби.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Як повідомляє Мінфін, ДФС планують реорганізувати в єдину юридичну особу, оновити службовий склад відомства і скоротити його, а також автоматизувати процес адміністрування податків. Новий склад ДФС має бути більш професійним, краще оплачуваним і некорумпованим.

Міжнародний валютний фонд відзначив прогрес у реформах, зокрема, щодо компенсації ПДВ, але комплексну реформу гальмує корупція, йдеться в повідомленні Мінфіну.

Як повідомлялося, Мінфін і ДФС почали проект комплексного реформування ДФС. Головна мета - зменшити рівень корупції та перетворити ДФС на цільову сервісну службу.

У трирівневій структурі проекту на першому рівні перебуває наглядова рада, до складу якого входять представники західних урядових структур, міжнародних організацій і фондів, а саме: Мінфін США, МВФ, Європейський банк реконструкції і розвитку, Мінфін Канади, Мінфін Німеччини, прикордонно-митна служба США, представники ЄС. Наглядова рада координує проект.

На другому рівні - комітет управління, до якого входять міністр фінансів з держсекретарем, голова ДФС із заступником і менеджер проекту. Комітет має визначати пріоритетні завдання, вирішувати спірні питання.

На третьому рівні розташовується група впровадження реформи в складі представників Мінфіну, ДФС, МВФ, команди підтримки реформ при Мінфіні і ДФС, міжнародні консультанти. Вона має працювати над практичним впровадженням змін.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Державна фіскальна служба залишатиметься у підпорядкуванні Міністерства фінансів, але буде докорінно реформована та перебудована в інтелектуальний орган влади з серйозними повноваженнями.

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Економічна правда

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