З України йде велика російська взуттєва мережа

Велика російська взуттєва мережа "Kari" має намір закрити магазини в Україні.

Про це повідомили три джерела, передає liga.net .

"До одного з наших торгових центрів прийшов лист про розірвання договору оренди з жовтня", - підтвердив комерційний директор девелоперської компанії Будхаус Груп Максим Гаврюшин.

При цьому в компанії Карі Україна не відповіли на запит видання. Але, один із співробітників компанії підтвердив плани закриття і додав, що мережу можуть продати.

"Ще одне підтвердження - спам-розсилка смс, в яких йдеться про масштабні розпродажі у зв'язку з закриттям", - пише видання.

Проблемою для рітейлера могла стати девальвація гривні, яка призвела до зростання цін на взуття, додає партнер компанії Atlas Advisors Олексій Ращупкін. Мережа виконувала свої зобов'язання з орендної плати, хоча останні місяці спостерігалося зниження її оборотів, додає Гаврюшин.

За останній рік в Україні вже закрилися дві мережі з продажу недорогого взуття - найбільший російський ритейлер Centro і дискаунтер Plato (підрозділ компанії MTI, яка розвиває мережу Інтертоп).

Після закриття всіх магазинів конкурентів в Україні залишиться тільки одна мережа з продажу недорогого взуття - ССС.

Kari - велика російська взуттєва мережа, заснована у 2012 році бізнесменом Ігорем Яковлєвим. Яковлєв також заснував мережу магазинів з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо". Але згодом продав російську частину бізнесу чеському фонду PPF Group, а українську - бізнесменові Віктору Поліщуку.

У розвиток взуттєвої мережі бізнесмен вклав близько 150 млн доларів. У 2015 році Kari отримала 23,58 млрд руб (392 млн доларів) виручки, що на 37,14% більше 2014 року. Збиток компанії за 2015 рік - близько 2,98 млрд руб (115 млн доларів). Фінансових результатів українського підрозділу компанія не розголошує.

Нагадаємо, Євросоюз на три роки встановив нульове ввізне мито для українського взуття.