Нацкомісії з тарифів не вдалося повернути абонплату за газ

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не змогла ухвалити проект нової методики розрахунку тарифу за послуги облгазів.



Про це повідомляє УНІАН.

Як зазначається, комісія не змогла ухвалити проект, оскільки засідання регулятора було закрите його головою Дмитром Вовком через активність представників Федерації профспілок України, які заважали проведенню засідання.

До закриття, представляючи проект рішення, начальник Департаменту регулювання відносин у нафтогазовій сфері Татьяна Рябуха повідомила, що згідно з запропонованими змінами, тариф на послуги з розподілу газу (абонплату) пропонується розраховувати виходячи не з максимальної приєднаної потужності, тобто максимального споживання газу всіма приладами споживача (як це пропонувалося раніше), а на основі замовленої потужності, яку визначить комісія.

"Пропонується перехід від технічної потужності, яка на сьогодні передбачена нормативними документами, до замовленої потужності", - сказала вона, додавши, що для побутового споживача, у якого є лише газова плита (незалежно від наявності або відсутності лічильника), замовлена потужність становитиме 1, 2 куб. м на годину, тоді як раніше було значення 2,5 куб. м на годину.

Згідно з проектом, для інших категорій споживачів (у яких крім плити може бути газова колонка або котел), було запропоновано такі діапазони замовленої потужності - до 2,5 куб. м на годину; від 2,5 до 4 куб. м на годину; від 4 до 6 куб. м на годину; від 6 до 10 куб. м на годину; від 10 до 16 куб. м на годину.

Зазначалося, що нова методологія та тарифи на розподіл газу дозволять суттєво зменшити тарифи на теплову енергію і відповідно розмір платіжки за послугу з централізованого опалення для населення.

Нагадаємо, рішення Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг, яким скасовується введення абонентської плати за газ, було опубліковано 27 квітня 2017 року.

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