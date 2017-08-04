Апелляционный суд отменил арест акций "Укртелекома"

Апелляционный суд Киева отменил арест акций телекоммуникационного оператора компании "Укртелеком".

Об этом говорится в тексте решения суда, передают Українські Новини.

Согласно ему, представитель собственника имущества ООО "ЕСУ" подал апелляцию на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 11 апреля, которым был наложен арест на 92, 7906% акций "Укртелекома".

В обоснование своих требований апеллянт ссылается на отсутствие оснований для применения данной меры обеспечения уголовного производства в отношении ООО "ЕСУ", поскольку должностным лицам указанного общества не сообщено о подозрении.

Кроме того, по мнению представителя, ходатайство об аресте имущества подано лицом, не имеющим соответствующих процессуальных полномочий.

В частности, апеллянт ссылается на положения ст. 64-2 Уголовного процессуального кодекса в соответствии с которой с ходатайством о наложении ареста на имущество третьего лица может обратиться только прокурор.

Однако, ходатайство об аресте имущества ООО "ЕСУ" подал следователь, а не прокурор.

Также, представитель "ЕСУ" указал, что рассмотрение ходатайства об аресте акций состоялось без уведомления владельца имущества или его представителей.

Коллегия судей Апелляционного суда решила, что орган досудебного расследования не имел достаточных оснований инициировать арест имущества "Укртелекома", так как ни одному лицу в рамках указанного уголовного производства не сообщено о подозрении.

Таким образом, суд в полной мере удовлетворил жалобу "ЕСУ" и отменил арест акций "Укртелекома". Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, 13 апреля Печерский районный суд Киева арестовал акции телекоммуникационного оператора компании "Укртелеком" и "ТриМоб".

После этого у Ахметова заявили, что будут судиться за "Укртелеком".

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в Интернет.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания "Укртелеком" была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.