Главой "Укртрансгаза" может стать поляк

На должность президента ПАО "Укртрансгаз" предложена кандидатура Павла Станчака (Pawel Stanczak).

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его данным, Станчак выдвинут главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

"7 августа будет заседание набсовета НАК с повесткой дня об утверждении Станчака. Скорее всего, его утвердят", - говорит источник ЭП.

Павел Станчак – выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.

Работал на руководящих должностях в ее структурном подразделении PGNiG Technologie S.A. (польский аналог "Укргазэнергосервиса" - структурной единицы "Укртрансгаза", которая участвует в ремонтах и строительстве энергетической инфраструктуры).

Как сообщала ЭП, два месяца назад на должность президента ПАО "Укртрансгаз" Андреем Коболевым была предложена кандидатура Виллема Коппулса, но набсовет НАК отказался ее утвердить, основываясь на недостаточной квалификации.

Дмитрий Рясной, ЭП