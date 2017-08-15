OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические новости вторника, 15 августа.

О тарифах. НЭК "Укрэнерго" предлагает уменьшить тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям на 10%.

О Doing Business. За последние 6 лет Украина достигла наибольшего прогресса в рейтинге по легкости ведения бизнеса "Doing Business" среди всех стран постсоветского пространства.

О банках-банкротах. 95% заемщиков неплатежеспособных банков не хотят возвращать кредиты.

О субсидиях. Безработные граждане трудоспособного возраста смогут получить субсидию размером не более двух прожиточных минимумов.

О Нафтогазе. СНБО настаивает на необходимости проведения "Нафтогазом Украины" тендеров, связанных с выполнением работ по модернизации и реконструкции объектов газотранспортной системы.

О дорогах. Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал строительство двух дорог на восток Украины.

О приватизации. Продажу акций еще двух энергокомпаний отменили из-за отсутствия желающих.

О банках. Акционеры Промышленно-финансового банка на собрании 15 сентября намерены рассмотреть вопрос прекращения банковской деятельности финансового учреждения.

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