OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 22 июня.

Об энергоэффективности. Верховная Рада ввела обязательную сертификацию энергоэффективности зданий и объектов строительства.

О бюджете. Верховная Рада намерена увеличить доходы госбюджета-2017 на 26 миллиардов гривен.

О пенсионной реформе. Кабинет Министров внес в Верховную Раду пакет законопроектов по пенсионной реформе.

О министре финансов. Часть депутатов комитета по вопросам налоговой и таможенной политики требует от премьер-министра Владимира Гройсмана уволить министра финансов Александра Данилюка.

О газе. "Нафтогаз" может возобновить закупки газа у "Газпрома" после имплементации решения Стокгольмского арбитража.

О Приватбанке. Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании банка неплатежеспособным и его национализации, заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

О ProZorro. До конца текущего года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на ProZorro все активы банков, находящихся под его управлением.

О Яндексе. Приложение Яндекс.Карты обошло блокировку и возобновило работу в сетях украинских мобильных операторов.

Об аудите банков. Национальный банк Украины хочет лишить компанию PwC права аудировать украинские банки и будет просить Аудиторскую палату запретить PwC заниматься аудитом в Украине.

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Почему Украина каждый год проваливает приватизацию

Правительство до сих пор не написало стратегии приватизации, целью которой стало бы создание максимальной ценности для экономики: рост ВВП, создание компаний и рабочих мест. Вместо этого правительство готовит ежегодный план продажи активов с единственной целью: получить средства для наполнения годового бюджета.

Сопереживание как стиль управления, или Почему Илон Маск стал лучшим боссом в мире

Илон Маск занимается бизнесом в сфере революционных и сверхсовременных технологий. Со стороны все выглядит так, будто ему это дается с легкостью. Это никакая не магия. Это грамотный, эмоционально-ориентированный и научно-обоснованный менеджмент.