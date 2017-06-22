OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ
Главные экономические новости за 22 июня.
Об энергоэффективности. Верховная Рада ввела обязательную сертификацию энергоэффективности зданий и объектов строительства.
О бюджете. Верховная Рада намерена увеличить доходы госбюджета-2017 на 26 миллиардов гривен.
О пенсионной реформе. Кабинет Министров внес в Верховную Раду пакет законопроектов по пенсионной реформе.
О министре финансов. Часть депутатов комитета по вопросам налоговой и таможенной политики требует от премьер-министра Владимира Гройсмана уволить министра финансов Александра Данилюка.
О газе. "Нафтогаз" может возобновить закупки газа у "Газпрома" после имплементации решения Стокгольмского арбитража.
О Приватбанке. Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании банка неплатежеспособным и его национализации, заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
О ProZorro. До конца текущего года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на ProZorro все активы банков, находящихся под его управлением.
О Яндексе. Приложение Яндекс.Карты обошло блокировку и возобновило работу в сетях украинских мобильных операторов.
Об аудите банков. Национальный банк Украины хочет лишить компанию PwC права аудировать украинские банки и будет просить Аудиторскую палату запретить PwC заниматься аудитом в Украине.
Тексты дня:
Почему Украина каждый год проваливает приватизацию
Правительство до сих пор не написало стратегии приватизации, целью которой стало бы создание максимальной ценности для экономики: рост ВВП, создание компаний и рабочих мест. Вместо этого правительство готовит ежегодный план продажи активов с единственной целью: получить средства для наполнения годового бюджета.
Сопереживание как стиль управления, или Почему Илон Маск стал лучшим боссом в мире
Илон Маск занимается бизнесом в сфере революционных и сверхсовременных технологий. Со стороны все выглядит так, будто ему это дается с легкостью. Это никакая не магия. Это грамотный, эмоционально-ориентированный и научно-обоснованный менеджмент.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.