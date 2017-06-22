Рада збільшить доходи держбюджету на 26 мільярдів

Верховна Рада має намір збільшити доходи держбюджету-2017 на 26 мільярдів гривень.

За прийняття в першому читанні законопроекту №6600 проголосували 264 депутата при мінімально необхідних 226.

Перед голосуванням ряд народних депутатів запропонували прийняти внесений Кабміном напередодні законопроект тільки в першому читанні.

Тоді як прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав прийняти закон за основу і в цілому, пообіцявши, що пропозиції депутатів про внесення змін до держбюджету будуть розглянуті у вересні.

В результаті пропозиція голосувати за законопроект в цілому не знайшла достатньої підтримки в залі.

Відповідно до законопроекту, доходи держбюджету планується збільшити з 731,031 млрд гривень до 757 млрд гривень.

При цьому доходи загального фонду держбюджету - з 673,7 млрд гривень до 698,7 млрд гривень, а спецфонду - з 57,3 млрд до 58,3 млрд гривень.

Видатки держбюджету пропонується збільшити з 800,126 млрд гривень до 827,136 млрд гривень.

Видатки загального фонду - з 739,7 млрд до 764,7 млрд гривень.

Граничний розмір дефіциту держбюджету зберігається на рівні 77,647 млрд гривень.

А от граничний розмір держборгу може збільшитися з 1 716,7 трлн гривень до 1 823,7 трлн гривень.

Економічна правда