Рада збільшить доходи держбюджету на 26 мільярдів
Верховна Рада має намір збільшити доходи держбюджету-2017 на 26 мільярдів гривень.
За прийняття в першому читанні законопроекту №6600 проголосували 264 депутата при мінімально необхідних 226.
Перед голосуванням ряд народних депутатів запропонували прийняти внесений Кабміном напередодні законопроект тільки в першому читанні.
Тоді як прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав прийняти закон за основу і в цілому, пообіцявши, що пропозиції депутатів про внесення змін до держбюджету будуть розглянуті у вересні.
В результаті пропозиція голосувати за законопроект в цілому не знайшла достатньої підтримки в залі.
Відповідно до законопроекту, доходи держбюджету планується збільшити з 731,031 млрд гривень до 757 млрд гривень.
При цьому доходи загального фонду держбюджету - з 673,7 млрд гривень до 698,7 млрд гривень, а спецфонду - з 57,3 млрд до 58,3 млрд гривень.
Видатки держбюджету пропонується збільшити з 800,126 млрд гривень до 827,136 млрд гривень.
Видатки загального фонду - з 739,7 млрд до 764,7 млрд гривень.
Граничний розмір дефіциту держбюджету зберігається на рівні 77,647 млрд гривень.
А от граничний розмір держборгу може збільшитися з 1 716,7 трлн гривень до 1 823,7 трлн гривень.
Економічна правда
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