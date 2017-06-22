Податковий комітет вимагає звільнити Данилюка

Частина депутатів комітету з питань податкової та митної політики вимагає від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат від фракції "Самопоміч" Андрій Журжій.

"Президент Петро Порошенко дав команду "фас" на звільнення Данилюка. Робитись це буде руками вірного виконавця Ніни Южаніної, яка не робить найменших рухів без узгодження з Банковою та Ігорем Кононенком", - написав Журжій.

За його словами, 19 червня частина депутатів, членів податкового комітету, на чолі з Южаніною направили лист Гройсману з критикою міністра фінансів та з фактичною вимогою його звільнити.

"З тексту листа важко зрозуміти, що конкретно закидається міністру. Але сам лист наскрізь пронизаний звинуваченнями у відсутності співпраці міністра з членами комітету та у його некомпетентності", - заявив депутат.

"Схожі звинувачення свого часу закидались Южаніною на адресу попереднього міністра Наталії Яресько та її заступників. Особливо цинічно виглядають звинувачення комітету в незадовільній реформі Державної фіскальної служби, що закидаються Данилюку", - додав Журжій.

Нагадаємо, Олександр Данилюк був призначений на посаду міністра фінансів 14 квітня минулого року.

Економічна правда





