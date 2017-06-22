Додатки "Яндекса" запрацювали на смартфонах

Додаток Яндекс.Карти обійшов блокування і відновив роботу в мережах українських мобільних операторів.

Про це повідомляє УНІАН.

Яндекс.Пробками і картами можна користуватися через мобільний інтернет операторів "Київстар", Lifecell, Vodafone, оновивши додаток до останньої версії.

Через браузер сервіси Яндекса, як і раніше, не працюють.

21 червня заборонена в Україні російська соцмережа Одноклассники заявила, що придумала, як обійти блокування в Україні. ОК оновили мобільний додаток, який обходить заборону, і розіслали повідомлення користувачам соцмережі.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Як повідомлялося, СБУ підозрює менеджмент "Яндекс.Україна" у передачі спецслужбам Росії персональних даних українців.

Йдеться про особисті дані, відомості про рід занять, спосіб життя, місце перебування, проживання, роботу, про дозвілля, джерела й розмір доходів, номери телефонів, електронні адреси і акаунти у соціальних мережах.

Повідомляється, що передавалася інформація також про співробітників правоохоронних і спеціальних органів, військовослужбовців Збройних сил та інших підрозділів, що беруть участь в антитерористичній операції на Донбасі, державних службовців.

Триває досудове слідство в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.