Додатки "Яндекса" запрацювали на смартфонах
Додаток Яндекс.Карти обійшов блокування і відновив роботу в мережах українських мобільних операторів.
Про це повідомляє УНІАН.
Яндекс.Пробками і картами можна користуватися через мобільний інтернет операторів "Київстар", Lifecell, Vodafone, оновивши додаток до останньої версії.
Через браузер сервіси Яндекса, як і раніше, не працюють.
21 червня заборонена в Україні російська соцмережа Одноклассники заявила, що придумала, як обійти блокування в Україні. ОК оновили мобільний додаток, який обходить заборону, і розіслали повідомлення користувачам соцмережі.
Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.
Як повідомлялося, СБУ підозрює менеджмент "Яндекс.Україна" у передачі спецслужбам Росії персональних даних українців.
Йдеться про особисті дані, відомості про рід занять, спосіб життя, місце перебування, проживання, роботу, про дозвілля, джерела й розмір доходів, номери телефонів, електронні адреси і акаунти у соціальних мережах.
Повідомляється, що передавалася інформація також про співробітників правоохоронних і спеціальних органів, військовослужбовців Збройних сил та інших підрозділів, що беруть участь в антитерористичній операції на Донбасі, державних службовців.
Триває досудове слідство в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.