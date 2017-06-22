Кабмін вніс у Раду проект пенсійної реформи

Кабінет Міністрів вніс у Верховну Раду пакет законопроектів за пенсійною реформою.

Про це йдеться в законопроектах №№ 6614-6617, зареєстрованих у Раді 22 червня.

Зокрема, внесено такі документи: проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення пенсій, проект закону про внесення змін до статті 588 Митного кодексу з питань пенсійного забезпечення, проект закону про внесення змін до Податкового кодексу із питань пенсійного забезпечення й проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій.

Текстів документів наразі немає на сайті парламенту.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів схвалив проект закону про реформу пенсійної системи.

Економічна правда