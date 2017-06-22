Нацбанк позбавить PwC права на аудит українських банків

Національний банк України хоче позбавити компанію PwC права проводити аудит українських банків і проситиме Аудиторську палату заборонити PwC займатися аудитом в Україні.

Про це повідомляє FinClub.

"26 червня комітет з питань аудиту банків Національного банку планує заборонити аудиторської компанії PwC проводити аудит банків", - говориться в статті.

Як повідомляється, причиною такого рішення Нацбанку є аудиторський висновок PwC за звітом ПриватБанку за 2015 рік, який не показав проблем в банку, що призвели до його банкрутства.

Зазначається, що глава комітету з питань аудиту банків НБУ, заступник голови НБУ Катерина Рожкова направить в Аудиторську палату прохання про виключення PwC з реєстру аудиторських фірм та аудиторів та анулювання сертифікатів аудиторів її банків.

Нагадаємо, в компанії п'ять аудиторів банків, а дія її п'ятирічного свідоцтва закінчується 17 вересня.

Раніше в Національному банку заявляли, що міжнародна аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers оцінювали застави в Приватбанку в рази більше за їхню реальну вартість.