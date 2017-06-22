"Нафтогаз" готовий відновити закупівлі газу у "Газпрому"

"Нафтогаз" може відновити закупівлі газу у "Газпрому" після імплементації рішення Стокгольмського арбітражу

Про це повідомив глава холдингу Андрій Коболєв на прес-конференції в четвер у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється, НАК "Нафтогаз України" буде готовий відновити закупівлі газу у російського "Газпрому" після імплементації рішення Стокгольмського арбітражу за відповідним контрактом між сторонами.

"Відповідно до першого окремого рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу, ціна повинна бути переглянута. І як тільки "Газпром" виконає рішення трибуналу, ми будемо готові почати закупівлі газу у нього", - сказав він.

Разом з тим Коболєв зазначив, що невідомо, скільки часу необхідно "Газпрому", щоб виконати рішення трибуналу, тому НАК не очікує відновлення закупівель у "Газпрому" найближчим часом і в поточному році.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" 31 травня отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу у провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу. Вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" повністю скасовані.

Більше про суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом" читайте у матеріалі "Нафтогаз" vs "Газпром". Чим завершилася битва під Стокгольмом".