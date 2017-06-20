OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 20 июня.

О долгах. Государственная казначейская служба разослала местным органам власти письма с просьбой "подтвердить готовность" погасить задолженность перед казначейством за предыдущие периоды. По данным Ассоциации городов Украины, объем долгов по среднесрочным ссудам за предыдущие периоды составляет 9 млрд грн.

О цене Приватбанка. Государство уже потратила на докапитализацию Приватбанка в эквиваленте почти 5% ВВП для сохранения финансовой стабильности.

О Roshen в РФ. Липецкая кондитерская фабрика, склад готовой продукции и торговый дом ООО "Рошен" полностью остановили свою деятельность в России.

О Газпроме. Министерство юстиции взыскало с "Газпрома" первые 80,8 миллионов гривен из установленного ранее судом штрафа на общую сумму 172 миллиарда гривен.

Об УЗ. Чиновники ПАО "Укрзализныця" злоупотребляя служебным положением нанесли государству убытков на 10 миллионов долларов.

О Минэнерго. Контрольно-ревизионное управление Министерства энергетики зафиксировало многочисленные нарушения законодательства при проведении тендерных процедур угольными объединениями государственной юрисдикции.

В выводах КРУ говорится, что наибольшее количество нарушений допущено шахтами угольных объединений "Красноармейскуголь" и "Селидовуголь", которые возглавляет менеджмент, близкий к неофициальному куратору углепрома Виталию Кропачеву.

О ЛЭО Григоришина. 19 июня компания "Луганское энергетическое объединение" отключила от электроэнергии ряд военных объектов на территории Луганской области области.

О торговых преференциях. Комитет Европейского парламента по вопросам международной торговли утвердил предварительные договоренности, достигнутые в рамках межинституционных переговоров с Советом ЕС и Европейской комиссией по поводу торговых преференций для Украины.

О санкциях. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против так называемого "центрального банка" террористической группировки "ДНР".

О рыбе. Государственное агентство рыбного хозяйства оценивает теневой рынок рыбы в Украине в 150 тысяч тонн в год, или на сумму 6 миллиардов гривен.

Об Ашане. Ашан Ритейл Украина подписал соглашение с украинским дистрибьютором Караван по выкупу его активов.

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