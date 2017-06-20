Міністерство юстиції стягнуло з "Газпрому" перші 80,8 мільйонів гривень із встановленого раніше судом штрафу на загальну суму 172 мільярда гривень.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко на прес-конференції в Укрінформі.

"Станом на сьогоднішній день з ПАТ "Газпром" на користь Державного бюджету (України - ред.) стягнуто 80 млн 800 тисяч гривень. Це ті кошти, які були встановлені й виявлені на території України як такі, що належать даній компанії у вигляді дивідендів від третіх осіб", - сказав він і додав, що наразі процес стягенння цих коштів завершується.

Петренко нагадав, що кошти стягуються відповідно до раніше ухваленого Господарським судом за ініціативи Антимонопольного комітету рішення, яким зобов'язано "Газпром" сплатити 171 млрд 932 млн гривень штрафу за зловживання монопольним становищем на території України.

Міністр зазначив, що крім уже стягнених 80,8 млн гривень, Мін'юст також наклав арешт на акції "Газпрому" в компанії "Газтранс" номінальною вартістю 33,3 млн гривень.

Також, за його словами, продовжуються пошуки інших активів на території нашої держави. Разом з тим, урядовець розповів, що після того, як буде завершено процес розшуку активів "Газпрому" в Україні, Мін'юст звернеться до інших держав, із якими є договори щодо правової допомоги, про виконання рішення суду по цій компанії.

Як повідомлялося, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.

У черговий раз 22 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько 6,4 млрд доларів) за рахунок пені за його несплату.

Господарський суд Києва 17 березня 2017 року постановив стягнути 172 млрд грн з російської компанії на підставі судового рішення, що вступило в законну силу.

Антимонопольний комітет України 11 квітня 2017 року направив до Державної виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення з ВАТ "Газпром" 172 млрд грн.

АМКУ просить накласти арешт на майно та кошти "Газпрому" і заборонити їх відчуження.

Міністр юстиції Павло Петренко повідомив про стягнення перших сум з "Газпрому" щодо штрафів, накладених Антимонопольним комітетом і найближчим часом обіцяє надати цю інформацію в конкретних цифрах.

Раніше "Газтранзит" намагався вивести кошти з України шляхом виплати своїм акціонерам 209,066 мільйона гривень дивідендів.