У комітеті ПЕК є два нардепи-втікачі
— вони ж є і найбільшими прогульниками.
Заступник голови комітету Олександр Онищенко
, "Воля народу", наразі проживає в Лондоні.
У грудні 2015 року НАБУ почало розслідувати
за фактом розкрадання природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування". У червні з'ясувалася причетність Онищенка
до розкрадання газу. Онищенко
покинув Україну до того, як його позбавили недоторканності у сесійній залі.
Наразі він є підозрюваним у створенні схем розкрадання газу ПАТ "Укргазвидобування" і нанесенні державі трьох мільярдів гривень збитків.
СБУ почала розслідування 1 грудня 2016 року за фактом вчинення нардепом держзради.
Тоді ж Онищенко
повідомив, що передав США матеріали, які компрометують Петра Порошенка
. Як повідомляла "Українська правда", упродовж року Онищенко записував свої розмови з Порошенком
на наручний годинник з диктофоном. Олександр Онищенко потрапив
у депутатське крісло у 2012 році як мажоритарник з Київської області, на момент обрання від був директором ТОВ "Надра Геоцентр". Дворічна активність нардепа звелася до того, що він був співініціатором
4-х законопроектів, з яких лише один
став законом.
Щодо законодавчої активності Онищенка
, то за короткий термін до втечі, він був співініціатором
10-ти законопроектів, але лише один
(Комітету з питань бюджету) - щодо використання коштів рентної плати - став чинним. Також серед 10-ти ініційованих законопроектів немає жодного профільного. Правок Онищенко
не вносив.
Нагадаємо, що також Онищенко
у 2010 році був обраний
депутатом Київоблради. Компанію по списку обраних йому тоді склали Юрій Бойко, Євген Бакулін, Сергій Кацуба
.