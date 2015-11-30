Гаряча 20-ка:
"безголовий" Комітет паливно-енергетичного комплексу
Комітет ПЕК на початку роботи ВРУ VIII скликання зібрав низку одіозних нардепів — Олександра Онищенка, Сергія Клюєва, Ігоря Кононенка, Миколу Мартиненка, Юхима Звягільського. За 2,5 роки два нардепи втекли за кордон — Онищенко і Клюєв; а екс-голова — Микола Мартиненко — перебуває під слідством. Комітет зараз працює без голови.

Окрім "втікачів", найгірше на Комітет ходить нардеп БПП Ігор Кононенко, який нещодавно очолив обласний осередок партії, та найстарший депутат ВРУ Юхим Звягільський, якому 84 роки.
Ось, як виглядає відвідуваність народними депутатами засідань Комітету:
Микола Мартиненко, "Народний фронт", очолював Комітет з питань ПЕК чотири скликання Верховної Ради підряд. За першої депутатської каденції — у 2002 році — Мартиненко став першим заступником голови Комітету.

Колега Мартиненка по Комітету Вікторія Войціцька після перших засідань писала, що Мартиненко насаджував в новому скликанні прийом рішення за консенсусом.

Вікторія Войціцька
депутатка від "Самопомочі"
"Якщо є хоч один голос проти, рішення не приймається та питання відкладається до остаточного узгодження зі всіма членами Комітету"
У зв'язку зі скандалами і тиском громадськості Мартиненко 30 листопада 2015 року заявив про складання депутатських повноважень, а у грудні 2015 року з третьої спроби ВРУ проголосувала за позбавлення Мартиненка депутатського мандату.

Нагадаємо, тоді Сергій Лещенко писав, що у Швейцарії проти Мартиненка порушено кримінальну справу. ГПУ підтвердила цю інформацію.
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Солом'янський райсуд Києва у квітні 2017 року відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.
У комітеті ПЕК є два нардепи-втікачі — вони ж є і найбільшими прогульниками.

Заступник голови комітету Олександр Онищенко, "Воля народу", наразі проживає в Лондоні.

У грудні 2015 року НАБУ почало розслідувати за фактом розкрадання природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування". У червні з'ясувалася причетність Онищенка до розкрадання газу.

Онищенко покинув Україну до того, як його позбавили недоторканності у сесійній залі.

Наразі він є підозрюваним у створенні схем розкрадання газу ПАТ "Укргазвидобування" і нанесенні державі трьох мільярдів гривень збитків.

СБУ почала розслідування 1 грудня 2016 року за фактом вчинення нардепом держзради.

Тоді ж Онищенко повідомив, що передав США матеріали, які компрометують Петра Порошенка. Як повідомляла "Українська правда", упродовж року Онищенко записував свої розмови з Порошенком на наручний годинник з диктофоном.

Олександр Онищенко потрапив у депутатське крісло у 2012 році як мажоритарник з Київської області, на момент обрання від був директором ТОВ "Надра Геоцентр". Дворічна активність нардепа звелася до того, що він був співініціатором 4-х законопроектів, з яких лише один став законом.

Щодо законодавчої активності Онищенка, то за короткий термін до втечі, він був співініціатором 10-ти законопроектів, але лише один (Комітету з питань бюджету) - щодо використання коштів рентної плати - став чинним. Також серед 10-ти ініційованих законопроектів немає жодного профільного. Правок Онищенко не вносив.

Нагадаємо, що також Онищенко у 2010 році був обраний депутатом Київоблради. Компанію по списку обраних йому тоді склали Юрій Бойко, Євген Бакулін, Сергій Кацуба.
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Позафракційного мажоритарника з Донеччини Сергія Клюєва 3 червня 2015 року ВРУ позбавила депутатської недоторканності. Наступного дня на допиті Клюєва чекала Генпрокуратура, але він не з'явився. Після цього його оголосили в розшук. Клюєв намагався вилетіти до Відня під приводом зустрічі із адвокатами та юридичними радниками, але прикордонники його не випустили.

Через ще півроку ВРУ дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності. До слова, Клюєва хотіли зааршетувати за схему з компанією "Танталіт", формальним власником Межигір'я.

Київський апеляційний господарський суд скасував арешт 121,8 млн грн на рахунках трьох компаній братів Андрія та Сергія Клюєвих ще 6 квітня 2017 року.

Сергій Клюєв прийшов у ВРУ у 2006 році як член "Партії регіонів". На момент обрання він був головою ради директорів ВАТ "Укрпідшипник". За V скликання ВРУ його активність звелася в основному до внесення правок до законопроектів; за VI скликання був прийнятий один законопроект з п'яти загалом ініційованих, а також була врахована низка податкових правок. За VII скликання було підписано чотири законопроекти з восьми, в основному по адміністративній реформі.

Щодо законодавчої активності VIII скликання, то Клюєв встиг за час свого короткого депутатства внести правки до одного законопроекту, але вони не були враховані.
Серед помічників Сергія Клюєва був Сергій Мальцев, обраний депутатом Донецької облради у 2010 році.
"Сергій Клюєв зайшов до зали, де почалося засідання регламентного комітету щодо зняття з нього депутатського імунітету: "Куда мне садиться?". Я сподіваюся парламент на наступному пленарному тижні скаже своє слово і покаже, "куда садиться". Часу залишилося до 6 червня, коли ЄС може зняти з нього санкції"
Світлана Заліщук
депутатка від БПП
Якщо не враховувати нардепів-утікачів, то найгіршим прогульником в Комітеті є перший заступник голови депутатської фракції БПП Ігор Кононенко.

Окрім того, Ігор Кононенко очолив у кінці квітня 2017 року осередок БПП на Київщині. Попередній очільник обласного осередку партії Лев Парцхаладзе написав заяву про складання повноважень. Отже, очікувати, що він покращить свою відвідуваність не варто.

Громадському руху ЧЕСНО вдалося додзвонитися до помічника Ігоря Кононенка Василя Лісового. Утім, коментар виявилося взяти вже не так і просто.

Василь Лісовий
помічник Ігоря Кононенка

"Ви ж самі знаєте, чому він так рідко ходить"

А також пообіцяв, що передасть Ігорю Кононенку прохання про коментар. Утім, Громадський рух ЧЕСНО так і не отримав відповідь.

Згодом за порадою помічника ЧЕСНО також намагався зв'язатися з Кононенком через Facebook, але відповідь так і не отримав.

Щодо законодавчої частини, Кононенко був співініціатором 28 ініціатив. Чинними актами стало 5, але серед них немає профільних, від Комітету ПЕК

Перед ВРУ Кононенко три скликання працював депутатом Київради. У 2006 році Кононенко вперше став депутатом Київради за списком "Блоку Леоніда Черновецького", а 2008 року — переобрався за цим же списком.

З 2010 року частина команди Черновецького відкололась і утворила групу "Ініціатива", яку очолив Кононенко.

В інтерв'ю УП Кононенко говорив, що під час депутатства КМР припустився деяких помилок. Зокрема, через його транспортний комітет пройшло рішення про вертодром на Парковій алеї.

На виборах до Київради навесні 2014 року Ігор Кононенко став столичним депутатом вже за списком фракції "Удар", від якої спільно балотувались команди Віталія Кличка та Петра Порошенка.

Галина Янченко, екс-депутат Київради, писала у липні 2014 року, що ловила Кононенка на кнопкодавстві.

Галина Янченко
екс-депутат Київради

"Він проголосував за свого сусіда УДАРівця Володимира Прокопіва"
ЗМІ називають Ігоря Кононенка "сірим кардиналом" БПП і "тінню Президента". Тісна дружба з Президентом перейшла в потужний бізнес. Зараз бізнес-активи обох знаходяться за однією промовистою київською адресою — вул. Електриків, 29А.
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Один із помічників нардепа Володимир Гончаренко є директором фірми ТОВ "ПРОМАВТОМАТИКА-Т" і ТОВ "Джепен Моторс", які задекларував нардеп.
Найстаріший нардеп-мажоритарник усіх скликань ВРУ і другий топ-прогульник Юхим Звягільський, "Опозиційний блок", був обраний на виборчому окрузі №45. У нього входять міста Авдіївка, Ясинувата, Київський район міста Донецька, Ясинуватський район. За Юхима Звягільського проголосували - 1454 виборці. Для порівняння, це менше, ніж кількість голосів, відданих за деяких депутатів Київради.

Юхим Звягільський
депутат від "Опозиційного блоку"

"Я просил не проводить выборы в Донецке. В округах с 41-го по 45-й. Это была моя принципиальная позиция"
Юхим Звягільський був нардепом І скликання — його висунув трудовий колектив Шахти ім.О.Ф.Засядька ВО "Донецьквугілля".

Громадський рух ЧЕСНО декілька тижнів дзвонив за номером, вказаним на веб-сайті ВРУ, але в нас є сумніви, чи він працює взагалі. У приймальні Комітету повідомили, що додаткових контактів помічника у них теж немає.

секретаріат Комітету

"Ми його тут взагалі рідко бачимо, не спілкуємося… Інколи приходить забрати пошту і йде"
Нардеп також не з'явився на останнє засідання Комітету 24 травня.

Звягільський з листопада 1994 до березня 1997 року проживав в Ізраїлі, ховаючись від слідства. Підозра — зловживання службовим становищем. Після повернення став головою правління орендарів ОП "Шахта ім. Засядька".

Журналіст Денис Казанський писав, що Юхим Звягільський ще на початку 90-х років був на Донбасі лідером донецьких сепаратистів, і саме на хвилі протестів переїхав згодом до Києва.

Під час VIII скликання Звягільський значиться співініціатором 4-х законопроектів, але жоден з них не став чинним актом. Зокрема, останній законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів)" націлений на критику здійснення закупівель міжнародними організаціями.
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Також Звягільський вносив правки у ЗУ "Про ринок природного газу". Із 31 пропозиції нардепа було враховано дві.

Не надто активним Звягільський був і в попередніх скликаннях.
Мажоритарник з Луганщини Юлій Іоффе, "Опозиційний блок", пройшов у ВРУ VIII скликання з 7 тисячами голосами. Іоффе ловили на кнопкодавстві.

Іоффе був нардепом І скликання ВРУ. На момент обрання у 1990 році він був гендиректором Виробничого об'єднання "Стахановвугілля". У нардепи його висунув трудовий колектив шахт "Ломоватська", "Краснопольївська", "Криворізька", "Аннінська", "Пролетарська", "Луганська", "Голубовська", "Бажанівська", ВО "Стахановвугілля" тощо.

Перед цим — з 1981 року — він працював директором Шахти "Гірська" ВО "Первомайськвугілля".

Упродовж жовтня 1992 — червня 1993 року Іоффе був віце-прем'єр-міністром з питань ПЕК. А у 1993 році його призначили керівником торговельно-експортної місії в складі Посольства України в США.

Раніше він працював заступником міністра з питань ПЕК Юрія Бойка. У 2009 році Іоффе був обраний заступником голови "Республіканської партії", яку очолює Бойко.

За увесь час VIII скликання жоден законопроект, де нардеп Юлій Іоффе був співініціатором, не став чинним актом. Також Іоффе жодного разу не вніс правки.
Син нардепа Олександр Іоффе був у батька помічником під час IV скликання. Олександр Іоффе є завкафедрою загальної хірургії №2 Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця. Олександр Іоффе був призначений на посаду Головного хірурга Києва у листопаді 2016 року.
Голова підкомітету нардеп-мажоритарник із Львівщини Тарас Батенко, позафракційний, уперше став нардепом у 2014 році. З 2009 року і до моменту обрання нардепом був директором філії "Магістральні нафтопроводи "Дружба" ПАТ "Укртранснафта".

Філія здійснює операції з приймання, зберігання, транспортування та здавання нафти.
Також Батенко встиг побувати депутатом Львівської облради упродовж 2005-2014 років.

У жовтні 2015 року Тарас Батенко заявив про вихід із БПП. Батенко зараз є головою політради партії УКРОП.

Згідно з квітневим рейтингом ефективності роботи мажоритарників ГО "Опора", Батенко потрапив на 18 місце.
Серед помічників Батенка значиться, зокрема, Ігор Телішевський, депутат Львівської міської ради; Тарас Подвірний, який раніше — з 2010 до 2016 року — працював теж у філії "Магістральні нафтопроводи "Дружба" ПАТ "Укртранснафта"; Анатолій Шалаєв, депутат Новороздільської міської ради на Львівщині; Василь Ляшовський, інженер станції "Броди" філії "Магістральні нафтопроводи "Дружба"; Іван Пиртик, депутат Самбірської райради; Зеновій Шептицький, депутат Львівської облради і директор КП "Злочівське МБТІ".

Громадський рух ЧЕСНО також звертався до помічниці нардепа з проханням про коментар щодо відвідуваності Комітету, але нам так і не вдалося його дочекатися.

За другої спроби помічниця повідомила, що нардеп наразі дуже зайнятий і порадила звернутися до когось іншого з Комітету. Коли ЧЕСНО уточнив, що питання стосується відвідуваності, то помічниця перепитала, чи ми дзвонимо іншим нардепам, оскільки є гірші прогульники.

Щодо законодавчої активності, то Тарас Батенко є співініціатором 56 законодавчих ініціатив, але один профільний законопроект №2591 став чинним актом. Батенко також не вносив правки у профільні законопроекти.

З початку року округ Батенка отримав 22 млн грн на соціальну інфраструктуру Золочівського, Перемишлянського, Миколаївського районів та міста Новий Розділ. Йдеться про ремонти лікарень, дитячі майданчики тощо.

Його дружина Катерина Батенко торік отримала за місцем роботи у Львівська обласна регіональна парторганізація політичної партії "Українське об'єднання патріотів — УКРОП" 21 373 грн.

Батенко не вказав у своїй е-декларації жодної інформації про юридичних осіб.
Законодавча активність
14
профільних законопроектів Комітету ПЕК підписав Президент за час VIII скликання ВРУ
8
законопроектів подали нардепи
68
законопроектів загалом обліковується, де Комітет ПЕК є головним
37
інших актів
Примітка: в підготовці матеріалу використані дані станом на середину травня
Щодо законів, які були подані нардепами.

Закон №0929 "Про внесення зміни до ст. 1 ЗУ "Про підвищення престижності шахтарської праці" щодо працівників калійно-магнієвих копалень" був поданий у ВРУ ще у 2013 році, а проголосували за нього у березні 2016 року. Ініціатором виступила Ольга Сікора, "Батьківщина", екс-нардеп VII скликання.

ЗУ покликаний усунути несправедливість щодо шахтарів, які займаються видобутком калієво-магнієвих і магнієвих солей. До запровадження цього ЗУ шахтарі при виході на пенсію шахтарі не отримували ніяких пільг та підтримки держави. У результаті, 376 пенсіонерів Львівщини почали отримувати виплати. Також вказано, що з бюджету потрібно 4,82 млн грн на рік.

Закон №2010-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії", деякі нардепи Комітету називали законом з "деклювізації" зеленої енергетики.

Лев Підлісецький
депутат від "Самопомочі"
"Кожен день пан Клюєв через свої сонячні електростанції отримує 8 млн грн. Даний законопроект — це черговий крок до "деклюєвізаціі" економіки України"
Трохи історії. "Зелений тариф" виробляє надто дорогу для кінцевого споживача енергетику. Як писала "Економічна Правда", ситуацію "врятувало" прийняття у 2008 році закону про зелену енергетику. А згодом "зелені виробники" були звільнені від податкового навантаження. Перші вітряки почали будувати вже у 2009 році, сонячні — у 2011 році. Але з підписанням законопроекту №10183 перевагами "зеленого тарифу" могли скористатися лише Activ Solar Андрія Клюєва і Рінат Ахметов. Усі інші не могли пройти через вимогу з вітчизняного обладнання".

Як писали в УНІАН, "електростанції Клюєвих мали 70% потужностей За 2014 електростанції Клюєвих заробили 2,6 млрд грн….Реальна економія від впровадження законопроекту № 2010-д до кінця поточного року може скласти до 1,5 млрд грн" .

До слова, закон був проголосований у червні 2015 року — тоді коли Клюєв як раз вже втік з країни.

Закон №2375 "Про внесення змін до ЗУ "Про електроенергетику" щодо особливостей регулювання відносин у сфері енергетики на території проведення АТО" ініціювали екс-нардеп Микола Мартиненко і Михайло Бондар, "Народний фронт". Закон був розроблений для виконання указів Президента по рішенню РНБО, яке надало Кабміну повноваження регулювати продаж електричної енергії та визначати населені пункти, куди електроенергія не постачається.

Метою Закону №2966-д "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" — це виникнення незалежного регулятора НКРЕКП. Спеціальна Конкурсна комісія тепер формується за формулою: 2 члени ВРУ, 2 члени від Президента і людина від Кабміну за поданням Міненергетики.
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Громадський рух ЧЕСНО також був присутній на засіданні Комітету 25 травня, під час якого знову вибрали Костянтина Запайщикова, кандидатуру від "Народного фронту" до Конкурсної комісії. Утім, ВРУ знову провалила голосування 25 травня за призначення Запайщикова — він отримав лише 205 голосів за необхідних 226.

До слова, на засідання Комітету ПЕК 24 травня прийшов також і Ігор Кононенко, один із найзатятіших прогульників. Свій голос разом із сімома іншими нардепами він віддав теж за Запайщикова.
Голосування за Запайщикова
Під час голосування за цей закон Громадський рух ЧЕСНО впіймав Володимира Зубика, "Відродження", Комітет ЖКГ і будівництва, на кнопокодавстві.


Законопроект №3617 "Про внесення змін до ЗУ "Про ринок природного газу" (щодо страхового запасу природного газу)" мав на меті "встановити єдині умови для всіх постачальників природного газу на мінімально достатньому рівні".

Лев Підлісецький
депутат від "Самопомочі"
"Проголосували у першому читанні за ЗП 3617…. щодо зменшення норми страхового запасу газу до рівня 10% місячного обсягу майбутньої поставки споживачам. Це дасть змогу відкрити конкуренцію на ринку торгівлі газом, а також вирівняє умови для всіх гравців ринку. Разом з тим, це створить умови для зменшення цін на газ на ринку до 10%. Це економія на витратах на зберігання газу та на витратах по закупівлях додаткових заморожених резервів"
Закон №4334 "Про внесення змін до ЗУ "Про теплопостачання" щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії" приймали цілий рік.
Основна мета законопроекту — передати повноваження щодо встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії від НКРЕКП органам місцевого самоврядування та місцевим адміністраціям.

При цьому, тарифи на тепло з альтернативних джерел встановлюються на рівні 90% від діючого тарифу на тепло з газу для потреб бюджетних установ та населення
— ОПОРА, Житло
Зокрема, співініціаторами цього закону були такі представники "зеленого лобі" як Максим Єфімов, БПП, депутат-мажоритарник з Комітету з питань промислової політики та підприємництва, а також комітетські — Олександр Домбровський, Наталія Кацер-Бучковська, Юрій Чижмарь.

Законопроект розроблявся за участю Біоенергетичної Асоціації України.

Закон №4555-1 "Про внесення змін до ЗУ "Про альтернативні джерела енергії" щодо віднесення теплових насосів до обладнання, яке використовує відновлювані джерела енергії" був підписаний у грудні 2016 року.
Розроблення проекту Закону пов'язано з необхідністю спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері альтернативних джерел енергії
— пояснювальна записка законопроекту
Зокрема, метою законопроекту є адаптація законодавства під вимоги Енергетичного Співтовариства ЄС.
Політична пам'ять
Матеріал входить до циклу аналітичних матеріалів Громадського руху ЧЕСНО щодо роботи нардепів у Комітетах Верховної Ради. Публікації готуються у рамках спецпроекту «Політична пам'ять» Громадського руху ЧЕСНО — онлайн-хабу для українських виборців з інформацією про партії та політиків, які йшли на вибори до Верховної та місцевих рад України.
Матеріал підготувала:
Оксана Ставнійчук
журналістка ЧЕСНО
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