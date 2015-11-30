Юхим Звягільський був нардепом І скликання — його висунув трудовий колектив Шахти ім.О.Ф.Засядька ВО "Донецьквугілля".



Громадський рух ЧЕСНО декілька тижнів дзвонив за номером, вказаним на веб-сайті ВРУ, але в нас є сумніви, чи він працює взагалі. У приймальні Комітету повідомили, що додаткових контактів помічника у них теж немає.

