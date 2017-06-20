"ЛЕО" Григоришина відключило від електрики блокпости та військові частини
19 червня компанія "Луганське енергетичне об'єднання" відключила від електроенергії ряд військових об'єктів на території Луганської області.
Про це повідомляється на офіційній сторінці ЛЕО в Facebook.
"19 червня ЛЕО почало відключати від електропостачання блокпости і військові частини - через борги і багаторічного ухилення від укладення договорів. У відповідь військові незаконно затримали начальника Щастинського РЕМ", - повідомляє компанія.
Звільнити затриманого вдалося лише завдяки втручанню заступника губернатора області Юрія Клименка, уточнює "ЛЕО".
"Причиною відключення електроенергії є борги, накопичені більшістю об'єктів - в розмірі близько 7 млн грн", - заявили в компанії.
Також компанія заявляє про відсутність договірних відносин із значною кількістю інших військових об'єктів протягом тривалого періоду (військові частини біля лінії розмежування і блокпости).
Як повідомлялося, ЛЕО не контролює енергорозподіляючі активи на тимчасово непідконтрольній частині Луганської області, але, за рішенням уряду, саме ЛЕО є єдиним постачальником електроенергії на територію області.
Компанія багаторазово пропонувала уряду обмежити перетікання, або оплачувати такі поставки за рахунок бюджету, проте ніяких рішень в цьому напрямку Кабмін так і не прийняв.
З квітня ЛЕО почала відключати від електропостачання всі підприємства житлово-комунальної сфери області, які мають борги за електроенергію.
У компанії повідомили, що станом на 1 березня споживачі заборгували ЛЕО 5,5 млрд гривень. З цієї цифри понад 80% заборгували споживачі з неконтрольованих українською владою територій - майже 5 млрд гривень. Борг ЛЕО перед ДП "Енергоринок" становить близько 5,2 млрд гривень.
Як повідомлялося, ЛЕО планувало відключити від електропостачання західну фільтрувальну станцію Попаснянського водоканалу - через борг за електроенергію в розмірі понад 142 млн гривень.
Гендиректор ЛЕО спростував цю інформацію.
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" входить до групи компаній "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина.
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Економічна правда
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