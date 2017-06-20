Roshen повністю припинив роботу в Росії

Липецька кондитерська фабрика, склад готової продукції і торговий дім ТОВ "Рошен" повністю зупинили свою діяльність в Росії.

Про це повідомляється на сайті корпорації.

Згідно з повідомленням, процес відбувався в три етапи. У квітні були законсервовані всі виробничі лінії на Липецькій кондитерській фабриці, в травні - системи холодо- і теплопостачання, а в червні - блок очисних споруд, котельні та водозабори.

Також повністю припинив свою діяльність склад готової продукції і торговий дім ТОВ "Рошен", який займався її реалізацією.

Нагадаємо, що суд у грудні 2016 року наклав арешт на 14 об'єктів нерухомості, зокрема, на склад готової продукції, 4 цехи, будівля підсобного корпусу і 7 земельних ділянок загальною площею понад 700 тис кв. м в рамках кримінальної справи про нібито розкраданні з бюджету Росії 180 млн рублів за рахунок нібито незаконного відшкодування ПДВ.

19 червня суд продовжив арешт майна Липецької фабрики "Рошен".

Також торговому дому ТОВ "Рошен" (м. Липецьк) було пред'явлено необґрунтовані податкові претензії на суму 150 млн рублів, що порушує Угоду про уникнення подвійного оподаткування.