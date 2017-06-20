Угольные" войны. Как министр и "смотрящий" миллиарды не поделили

Глава Минэнергоугля Игорь Насалык объявил войну негласному куратору угольной отрасли.

Недавно Кабмин принял "Концепцию реформирования и развития угольной отрасли". Документ призван стать дорожной картой развития шахт госсектора с акцентом на прирост добычи "газового" угля — альтернативы дефицитному антрациту из оккупированного Донбасса.

На эти цели страна готова потратить 2 млрд грн. Правда, чем ближе старт запуска проекта, тем выше градус напряжения между распорядителями этой внушительной суммы — главой Минэнерго Игорем Насалыком и неофициальным куратором угольной отрасли Виталием Кропачевым.

На днях напряжение между ними достигло наивысшей точки: министр стал открыто обвинять команду оппонента в коррупции, а тот, не стесняясь, называет главу Минэнергоугля "дилетантом".

Инвестиции в "Г"

"Концепция реформирования и развития угольной отрасти" состоит из 13 страниц, первая половина которых посвящена удручающему положению дел в отрасли, вторая — выходу из этой ситуации.

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Ели коротко, то план реанимации такой: государство выделяет 1,8 млрд грн на техническое переоснащение государственных шахт. Половина этой суммы будет выделена из госбюджета, другая половина — заемные средства от зарубежных компаний-производителей оборудования под государственные гарантии.

Задача плана — помочь госшахтам нарастить добычу угля так называемых газовых ("Г") марок.

Как известно, после оккупации Донбасса и прекращения торговых отношений с этой территорией отечественная тепловая генерация осталась без основного ресурса — антрацита.

Последние полгода энергетики пытаются решить эту проблему за счет импорта антрацита, но, как показал опыт ДТЭК, дешевле вложиться в переориентировку ТЭС на доступные в Украине газовые марки угля, чем до бесконечности возить из-за океана ставший дефицитным антрацит.

"Реализация мер, предусмотренных концепцией, позволит довести добычу угля газовой группы к 2018 году до 8,7 млн тонн (с 5,8 млн тонн, добытых в 2016 году. — ЭП)", — заявил Насалык в мае на заседании Кабмина, когда была принята упомянутая концепция.

Свой директор

По данным источников ЭП, на упомянутом заседании правительства министр "с голоса" внес на рассмотрение вопрос о принятии распоряжения, которым предусмотрено создание "Национальной угольной компании" (НУК).

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В ее состав планируется включить 28 ликвидных шахт государственной юрисдикции, которые входят в состав девяти угольных объединений. Таким образом, НУК станет предприятием, через которое будут осваиваться упомянутые 1,8 млрд грн, предназначенные для развития госшахт.

Однако реализовать задуманное главе Минэнергоугля не удалось.

"Гройсману на том заседании Кабмина "надули в уши", что идея создания этой компании требует дополнительных консультаций с общественностью. В итоге Кабмин решил создать координационный совет, который займется этим вопросом", — говорит источник ЭП в правительстве.

По словам собеседника, функция создания координационного совета и управления им возложена на замглавы Минэнерго Анатолия Корзуна — соратника негласного куратора углепрома Виталия Кропачева, который находится в жесткой оппозиции к Насалыку.

"Кропачев с помощью координационного совета хочет затянуть создание "Национальной угольной компании" до тех пор, пока не получит гарантию назначения своего директора решением Кабмина", — говорит собеседник ЭП в Минэнерго.

По его словам, окружение Кропачева хочет видеть в кресле директора НУК главу департамента угольно-промышленного комплекса Минэнерго Александра Владыченко.

Насалык с этим кадровым выбором не согласен: его фаворитом является глава госпредприятия "Укруглереструктуризация" Максим Федотов. Министр может назначить его главой НУК своим приказом после учреждения этой компании.

В середине "нулевых" Федотов возглавлял киевский филиал ассоциации "Донбасский расчетно-финансовый центр" (ДРФЦ) Александра Януковича. В 2008 году он был среди учредителей ООО "Донбасский обогатительный комбинат", который позже получил название "Обогатительная фабрика "Красная звезда", — одного из предприятий, переданных в управление ДРФЦ.

Война компроматов

Планы Насалыка и Кропачева зависят от решения премьер-министра, поэтому каждый из них пытается представить оппонента в невыгодном свете. Пока это лучше удается министру.

Чуть меньше года назад в интервью ЭП министр позитивно отзывался о донецком бизнесмене.

"Что касается Кропачева, то он один из бизнесменов, который хочет вкладывать деньги в шахты. Если человек хочет вкладывать деньги и задействует министра, почему я не должен давать ему такую возможность?" — говорил тогда министр.

За последние полгода команда "смотрящего" за углепромом успела скомпрометировать себя на закупке оборудования госшахтами, о чем часто говорил министр.

"В декабре 2016 года Укргазбанк выделил нам (шахтам государственного сектора. — ЭП) 300 млн грн кредита. Из них освоено 220 млн грн. Посмотрите, как они потрачены по тендерам: КРУ установило, что разбег на одинаковые позиции товаров на разных шахтах — в три раза. Разве это нормально?" — спросил Насалык у представителей общественных организаций, с которыми встречался в Минэнерго в мае.

Это произошло на следующий день после сорванного окружением Кропачева правительственного голосования за создание "Национальной угольной компании".

Заявление министра можно считать едва ли не прямым обвинением "смотрящего". Так, в материалах министерского КРУ, на которые ссылается Насалык, чаще других фигурируют шахты угольных объединений "Красноармейскуголь" и "Селидовуголь", контролируемых Кропачевым.

В 2016 году, когда Кропачев стал негласным куратором углепрома, "Красноармейскуголь" и "Селидовуголь" стали основными заказчиками услуг обогатительных фабрик "Комсомольская", "Украина" и "Россия", которые Кропачев выкупил у Александра Януковича.

Раньше Виталия Кропачева называли креатурой бизнес-партнера президента Игоря Кононенко uapress.info

"С начала 2017 года угледобывающими предприятиями путем деления предмета закупок на допороговые суммы (меньше 200 тыс грн. — ЭП) и во избежание проведения открытых публичных торгов было подписано 334 договора на общую сумму 44,2 млн грн. В частности, "Селидовуголь" подписал 131 договор без проведения публичных торгов на общую сумму 21 млн грн, "Красноармейскуголь" — 127 договоров на 13 млн грн", — говорится в документах КРУ, которыми располагает ЭП.

В материалах также указывается, что угольные объединения были замечены в "расточительстве".

Например, "Селидовуголь" покупал лесоматериалы по 1 533 грн за куб м, а "Красноармейскуголь" — по 1 292 грн за куб м. В то же время средняя цена кубометра леса в Сумской области тогда не превышала 655 грн, в Ривненской — 685 грн, Полтавской — 881 грн.

"Мы решили все материалы КРУ направлять в правоохранительные органы", — заявил на прошлой неделе Насалык.

По данным собеседников ЭП в министерстве, кроме этих эпизодов, у Кропачева есть и "более перспективные планы": "смотрящий" хочет наладить кустарный ремонт и производство горно-шахтного оборудования.

"Сначала он думал наладить эту работу на "Электротяжмаше", но ему не дали назначить своего директора. Сейчас он пытается создать сборочное производство на базе цехов ЗАЛКа. Он уже зашел на предприятие и его люди готовят там производственную площадку. Настроены на "побелить-покрасить" (поверхностный ремонт старого оборудования. — ЭП)", — говорит собеседник.

В лагере Кропачева в долгу не остаются. Месяц назад в разговоре с ЭП оппонент министра назвал верхушку отрасли "дилетантами".

Кроме того, по словам одного из чиновников Минэнерго, команда Кропачева занята сбором компромата на Насалыка.

В условной "папке с компроматом" уже есть эпизод с ходатайством министра об изменении целевого назначения гранта японской компании Sanyo в размере 60 млн долл.

Глава Минэнерго предлагал потратить деньги не на модернизацию турбин "Центрэнерго", как изначально планировалось, а на переоснащение мощностей Калушской ТЭС, менеджмент которой он контролирует.

Этим вопросом министр занимался еще весной 2016 года, едва будучи назначенным на должность. Довести этот план до конца не получилось: японцы чуть не отозвали свой грант.

Параллельно с борьбой за контроль над создающейся "Национальной угольной компанией" Кропачев активно прощупывает "Центрэнерго".

Он планирует переоборудовать три энергоблока "Центрэнерго" с потребления антрацита на "газовый" уголь. Сейчас Кропачев ищет деньги — около 400 млн грн.

"Заведено так: находишь "тему", ищешь под нее деньги, а потом ее "обилечиваешь". Одна из "тем" Кропачева — провести переоборудование трех энергоблоков "Центрэнерго", — объясняет ЭП собеседник из его окружения.

По его словам, этот ресурс "смотрящий" рассчитывает получить с помощью Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), через которую в эти дни лоббирует инвестиционную надбавку к тарифу "Центрэнерго". Именно она станет источником финансирования перевода блоков с угля "А" на уголь "Г".

Пока все складывается в пользу Кропачева. На прошлой неделе Кабмин пересмотрел финансовый план "Центрэнерго", в котором капитальные расходы компании на 2017 год утверждены в размере 487 млн грн. Это почти в четыре раза больше, чем в 2016 году.