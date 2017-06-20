Ашан викупив мережу гіпермаркетів Караван
Ашан Рітейл Україна підписав угоду з українським дистриб’ютором Караван щодо викупу його активів.
Про це йдеться на офіційному сайті Ашану.
Наразі Ашан Рітейл Україна налічує 11 гіпермаркетів у 5 містах – Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг, а також має електронну комерцію у Києві та регіоні.
Мережа Караван оперує 9 гіпермаркетами в Україні. Завдяки викупу мережі Ашан Рітейл Україна посилить свою присутність у Києві, а також буде присутнім у чотирьох нових містах – Харкові, Дніпрі, Житомирі та Чернівцях.
Реалізація викупу за угодою обумовлена отриманням дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію.
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