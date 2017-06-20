У CБУ є докази впливу "смотрящих" на керівництво "Укрзалізниці"
Посадовці ПАТ "Укрзалізниця" зловживаючи службовим становищем завдали державі збитки на 10 мільйонів доларів.
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Як наголошується, Генпрокуратура за оперативного супроводження СБУ проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями "Укрзалізниці".
"Діючи в інтересах російських гірничо-збагачувальних холдингів та експедиторських компаній, вони безпідставно переглянули тарифні умови, значно занизивши їх. Тим самим державі завдано збитки на понад 10 млн доларів. Правоохоронці провели низку обшуків за місцями роботи і проживання причетних до протиправної діяльності осіб", - йдеться у повідомленні.
"Отримані під час слідчих дій дані свідчать про вплив з боку так званих "смотрящих" на прийняття рішень керівництвом ПАТ "Українська залізниця". Такі дії призводили до нанесення шкоди інтересам держави та отримання надприбутків російськими фінансово-промисловими групами", - повідомляє прес-служба.
Також спецслужба встановила проведення окремими особами несанкціонованих переговорів від імені ПАТ "Українська залізниця" на території Російської Федерації.
У прес-службі "Укрзалізниці" агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що вилучені правоохоронцями документи стосуються рішень попередніх складів правління.
"Керівництво ПАТ повністю сприяє роботі правоохоронних органів, надає всі необхідні для слідства документи і забезпечує прозорість у своїй діяльності", - заявили у компанії.
"Всі вилучені правоохоронцями сьогодні документи стосуються рішень попередніх складів правління компанії", - додали в прес-центрі "Укрзалізниці".
Економічна правда
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