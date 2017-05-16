OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Самое главное о сегодняшних санкциях:

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В частности, санкции предусматривают блокирование доступа к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Доступ заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group.

Всего во ВКонтакте каждый месяц заходит 15,8 млн пользователей. 9,5 млн пользователей заходит в Одноклассники. Для примера, месячная аудитория Facebook по данным сайта Watcher по состоянию на конец ноября 2016 года, составляла 7,2 млн человек.

При этом, осуществление блокировки попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами на данный момент невозможно технически, сообщил председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

Отреагировали и представители интернет-провайдеров.

Директор по корпоративным коммуникациям "Укртелеком" Михаил Шуранов заявил, что "Укртелеком" уже начал блокировать российские ресурсы.

Интернет-провайдер "Ланет" может заблокировать попавшие под санкции сайты в течение нескольких минут.

В Триолане еще не знают, возможно ли заблокировать российские сайты.

Экономические санкции, введенные президентом Петром Порошенко, распространяются на известную компанию-поставщика ERP-систем "1С" и ряд других IT-компаний.

Также под санкции попали аэропорт "Симферополь", Крымская железная дорога, Федеральная грузовая компания и ряд транспортных компаний.

Указ Порошенко, вступит в силу после официального опубликования в СМИ.

Об этом говорится в указе президента "О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу".

Так, документом установлено, что указы президента не позднее чем в 15-дневный срок после их принятия и подписания подлежат обнародованию на государственном языке в официальных печатных изданиях - "Официальном вестнике Украины" или газете "Урядовый курьер".