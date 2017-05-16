Один з найбільших провайдерів ще не знає, як технічно заборонити російські сайти

Співвласник інтернет-провайдеру "Тріолан" Володимир Сидоренко прокоментував указ президента Петра Порошенка щодо введення санкцій відносно російських компаній та їх "дочок".

Про це Сидоренко розповів ЕП.

"Почув буквально 10 хвилин тому, складно сформулювати думку не чисто з точки зору ставлення до нього (указу, ЕП), а з точки зору його реалізації", - заявив Сидоренко.

Як зазначив співвласник інтернет-провайдера, він поставив завдання інженерам пропрацювати зараз, наскільки це рішення взагалі піддається реалізації.

"Зараз ситуація така, ми взагалі ніякий трафік мережі не аналізуємо і не блокуємо. Це як труба, що там йде - ми не знаємо. Як тепер виявляти, що блокувати, а що не блокувати?", - зазначив Сидоренко.

За його словами, для початку компанія повинна зрозуміти, наскільки це взагалі "технічно підйомно".

"Тому що якщо ми не зможемо цього зробити - то тут хоч закони, хоч не закони, а як це зробити? Звичайно, ми зараз думаємо про реалізацію цього закону і як його виконати, але завжди ж є можливість - vpn, proxy, і ще різні способи - як людина може отримати цей доступ ", - прокоментував Сидоренко.

"Будемо вивчати, як це рішення буде застосовуватися: чи будуть перевірки, штрафи, і як вони будуть це доводити", - додав він.

Нагадаємо, Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб.

Зокрема, під санкції потрапили Яндекс, Вконтакте та Одноклассники.

З повним списком юридичних осіб, що підпали під санкці можна ознайомитися тут.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Економічна правда