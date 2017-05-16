В Україні заборонили бухгалтерську програму "1С"

Економічні санкції, запроваджені президентом Петром Порошенком, поширюються на відому компанію-постачальника ERP-систем ТОВ "1С" та низку інших IT-компаній.

Про це йдеться в указі президента, оприлюдненому на його сайті.

Обмежувальні заходи поширюються на російську компанію "1С" та її дочірні підприємства в Україні.

Економічні санкції також торкнуться інших постачальників ERP-систем: ЗАТ "Галактика Центр", ТОВ "Корпорація "Парус".

Крім того, до списку потрапили компанії-розробники програмного забезпечення "ABBYY", ТОВ "Абі Україна ЛТД".

Зокрема, санкції передбачають блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

Також рішення президента передбачає обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Компаніям забороняється здійснювати державні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави.

Фірма "1С" спеціалізується на розробці, дистрибуції та підтримці комп'ютерних програм ділового та домашнього призначення.

З розробок "1С" найбільш відомі програми системи "1С: Підприємство", а також продукти для домашніх комп'ютерів і освітньої сфери.

Раніше повідомлялося, Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб.

Зокрема, під санкції потрапили Яндекс, Вконтакте та Одноклассники.

З повним списком юридичних осіб, що підпали під санкці можна ознайомитися тут.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Економічна правда