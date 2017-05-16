Сімферопольський аеропорт і Кримська залізниця потрапили під українські санкції

Аеропорт "Сімферополь", Кримська залізниця, Федеральна вантажна компанія і ряд транспортних компаній потрапили під санкції з боку України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з указом президента, до списку санкцій терміном на один рік також включені кримські морські порти, Керченська поромна переправа, Кримський автодор, Керченський державний морський технологічний університет.

Обмежувальні заходи передбачають: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном, обмеження торгових операцій.

Також їм забороняється здійснення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, запобігання виведення капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Список підсанкційних компаній також поповнився російською авіакомпанією "ЮТейр", яка раніше не входила до нього.

Нагадаємо, президент Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб.

Зокрема, під санкції потрапили ресурси Яндекс, Вконтакте та Одноклассники.

З повним списком юридичних осіб, що підпали під санкції можна ознайомитися тут.