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"Укртелеком" вже працює над блокуванням російських сайтів

Вівторок, 16 травня 2017, 14:30

Директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов заявив, що "Укртелеком" вже почав блокувати російські ресурси. 

Про це Шуранов розповів ЕП.

"Укртелеком виконує вимоги указу президента України №133/2017 щодо заборони надання послуг доступу до переліку веб-ресурсів, які деталізовано у тексті указу. Процес доволі складний і вимагає певного часу, враховуючи значну кількість ресурсів", - зазначив він.

"Роботи вже розпочато. Вони проводитимуться поетапно та, за попередньою оцінкою фахівців, триватимуть від кількох діб до тижня", - додав Шуранов.

Нагадаємо, Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб.

Зокрема, під санкції потрапили Яндекс, Вконтакте та Одноклассники.

З повним списком юридичних осіб, що підпали під санкці можна ознайомитися тут.

Один з найбільших провайдерів "Тріолан" також прокоментував можливість блокування російських сайтів.

Економічна правда

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