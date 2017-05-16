"Укртелеком" вже працює над блокуванням російських сайтів

Директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов заявив, що "Укртелеком" вже почав блокувати російські ресурси.

Про це Шуранов розповів ЕП.

"Укртелеком виконує вимоги указу президента України №133/2017 щодо заборони надання послуг доступу до переліку веб-ресурсів, які деталізовано у тексті указу. Процес доволі складний і вимагає певного часу, враховуючи значну кількість ресурсів", - зазначив він.

"Роботи вже розпочато. Вони проводитимуться поетапно та, за попередньою оцінкою фахівців, триватимуть від кількох діб до тижня", - додав Шуранов.

Нагадаємо, Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб.

Зокрема, під санкції потрапили Яндекс, Вконтакте та Одноклассники.

З повним списком юридичних осіб, що підпали під санкці можна ознайомитися тут.

Один з найбільших провайдерів "Тріолан" також прокоментував можливість блокування російських сайтів.

Економічна правда