"Укртелеком" вже працює над блокуванням російських сайтів
Директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов заявив, що "Укртелеком" вже почав блокувати російські ресурси.
Про це Шуранов розповів ЕП.
"Укртелеком виконує вимоги указу президента України №133/2017 щодо заборони надання послуг доступу до переліку веб-ресурсів, які деталізовано у тексті указу. Процес доволі складний і вимагає певного часу, враховуючи значну кількість ресурсів", - зазначив він.
"Роботи вже розпочато. Вони проводитимуться поетапно та, за попередньою оцінкою фахівців, триватимуть від кількох діб до тижня", - додав Шуранов.
Нагадаємо, Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб.
Зокрема, під санкції потрапили Яндекс, Вконтакте та Одноклассники.
З повним списком юридичних осіб, що підпали під санкці можна ознайомитися тут.
Один з найбільших провайдерів "Тріолан" також прокоментував можливість блокування російських сайтів.
Економічна правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.