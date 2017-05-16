"Ланет" може заблокувати російські сайти за кілька хвилин

Інтернет-провайдер "Ланет" може протягом декількох хвилин заблокувати сайти, які потрапили під дію санкцій.

Про це Liga.net повідомили в компанії.

"Ланет може заблокувати ці сайти протягом декількох хвилин. Ніякої додаткової техніки для цього не потрібно. Така ж ситуація повинна бути і у більшості великих провайдерів. У невеликих провайдерів можуть виникнути проблеми, як з серверними потужностями так і з софтом", - відзначили в компанії.

До цього Укртелеком повідомив, що вже почав виконувати указ президента про санкції проти російських соцмереж та інтернет-ресурсів.

Раніше один з найбільших інтернет-провайдерів компанія Тріолан повідомила, що поки не знає, як технічно реалізувати рішення про санкції.

В Інтернет-асоціації України заявляють, що здійснення блокування російських сайтів українськими провайдерами поки технічно неможливо. Там вважають, що для реалізації рішення про санкції провайдерам потрібно час і великі кошти на переоснащення обладнання та зміна топології мережі.

Раніше повідомлялося, что президент Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб.

Зокрема, під санкції потрапили Яндекс, Вконтакте та Одноклассники.