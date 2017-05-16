Щомісяця в ВК і Однокласники заходить 25 мільйонів українських користувачів

Станом на березень 2016 року, ВКонтакте, Mail.ru, Yandex та Однокласники входили в десятку найпопулярніших сайтів.

Про це йдеться в статистиці, яку підготувала Factum Group.

Так, соціальна мережа ВКонтакте, стоїть на другому місці після Google. Російські пошуковики Mail.ru і Yandex на четвертому і п'ятому, а соціальна мережа Однокласники на сьомому.

Всього у ВКонтакте щомісяця заходить 15,8 млн користувачів. 9,5 млн користувачів заходить в Однокласники. Для прикладу, місячна аудиторія Facebook за даними сайту Watcher станом на кінець листопада 2016 року, становила 7,2 млн осіб.

При цьому варто враховувати, що аудиторія цих сайтів перетинається між собою.

Якщо говорити про частку українців від всіх користувачів ВКонтакте - це 17,5%. Частка українців в Однокласниках - 15,15% в Mail.ru - 10,53%.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

В РНБО і СБУ "Українській правді" заявили, що питаннями реалізації заборон займатиметься Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України.

Інтернет-провайдер "Ланет" заявив, що може протягом декількох хвилин заблокувати сайти, які потрапили під дію санкцій.

Укртелеком повідомив, що вже почав виконувати указ президента про санкції проти російських соцмереж та інтернет-ресурсів.

В Інтернет-асоціації України заявляють, що здійснення блокування російських сайтів українськими провайдерами поки технічно неможливо. Там вважають, що для реалізації рішення про санкції провайдерам потрібно час і великі кошти на переоснащення обладнання та зміна топології мережі.

Економічна правда