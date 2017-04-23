OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ

Главные экономические новости за выходные.

О Мартыненко. Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко под поручительство народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

Также Соломенский райсуд Киева отпустил первого замглавы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

О пенсионном возрасте. "Пенсии очень-очень низкие, их реальный размер был уменьшен инфляцией. Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность. Таким образом, да, повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста - критически важно", - заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен.

О рынке земли. Первым этапом запуска рынка земли должен стать запуск продажи прав аренды на земельные участки для сельскохозяйственных нужд.

О ЗСТ с Китаем. Посол Китайской Народной Республики Ду Вэй заявляет, что его страна готова рассмотреть возможность создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с Украиной в случае поступления соответствующего предложения.

О грузоперевозке. С начала года транспортные предприятия перевезли 153 миллиона тонн грузов, что на 8,4% больше показателей соответствующего периода 2016 года.

О Проминвестбанке. Российский Внешэкономбанк уже получил и рассматривает четыре предложения от потенциальных покупателей Проминвестбанка.

О США и Украине. США начали антидемпинговое расследование в отношении импорта стальной катанки из углеродистой и легированной стали из Украины.

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Можно будет напечатать 3D органы под себя, как запчасти на авто. Будут выращивать не животное, чтобы получить мясо, а сразу мясо. Домашняя ферма будет встроена прямо в кухню обычной квартиры.