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Вантажні перевезення в Україні зросли на 8,4% - Гройсман

Неділя, 23 квітня 2017, 15:05

З початку року транспортні підприємства перевезли 153 мільйони тонн вантажів, що на 8,4% більше показників відповідного періоду 2016 року.

Про це повідомив Володимир Гройсман на сторінці у Facebook.

Прем’єр зазначив, що уряд "продовжує активно шукати партнерів і розвивати нові маршрути".

"Зокрема розраховуємо на результат і в проектах Нового Шовкового шляху з Китаю до Європи, і в транскаспійському та кавказькому напрямках", - заявив голова уряду.

Нагадаємо, в квітні було прийнято рішення про включення національної залізничної компанії "Укрзалізниця" до складу Міжнародної асоціації "Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут".

Економічна правда

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транспорт Гройсман
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