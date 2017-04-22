Підвищення пенсійного віку є неминучим - МВФ

Підвищення ефективного пенсійного віку є критично важливим для продовження співпраці України і Міжнародного валютного фонду.

Про це заявив директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен, повідомляє УНІАН.

"Пенсії дуже-дуже низькі, їх реальний розмір був зменшений інфляцією. Є необхідність їх збільшення, але це повинно відбуватися паралельно з параметричними змінами у пенсійній системі, які дозволять відновити фінансову життєздатність. Таким чином, так, підвищення низького віку виходу на пенсію, підвищення ефективного пенсійного віку - критично важливо", - заявив Томсен.

"Це дійсно питання, щодо якого відбуваються дискусії в контексті наступного перегляду (програми співпраці МВФ і України - ред.), щоб вийти на надійний план, як упоратися з цим у майбутньому. Таким чином, відповідь - так, пенсійна реформа - важлива частина наступного перегляду програми, і підвищення ефективного пенсійного віку є її (пенсійної реформи - ред.) частиною", - сказав Томсен.

За словами представника МВФ, пенсійна реформа була частиною програми співпраці України і Фонду від самого її початку, і кілька разів відкладалася.

"Україна має серйозні проблеми з пенсійною системою. Я думаю, що це другий за розміром дефіцит пенсійного фонду в світі. Це комплексна проблема. В Україні дуже велика кількість пенсіонерів по відношенню до кількості людей, які сплачують внески у пенсійний фонд, це співвідношення 1 до 1", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше МВФ заявив, що Україна не може дозволити собі баритися із всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.

Про ключові моменти пенсійної реформи від уряду Гройсмана читайте у статті ЕП.

Читайте також: Плюс 200 доларів до пенсії щомісяця. Чи є шанси у зворотної іпотеки в Україні