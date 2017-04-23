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Китай готовий запровадити ЗВТ з Україною - посол

Неділя, 23 квітня 2017, 18:50

Посол Китайської Народної Республіки Ду Вей заявляє, що його країна готова розглянути можливість створення зони вільної торгівлі з Україною в разі надходження відповідної пропозиції.

Про це повідомляє УНІАН.

Говорячи про можливість створення зони вільної торгівлі з Україною, Ду Вей зазначив, що важливою складовою стратегії розвитку Китаю є відносини з іншими країнами.

"Ще у 2015 році відбулося засідання підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва в рамках міжурядової комісії. Наші керівники підкомітетів на робочому рівні, неофіційно, обговорили це питання. Я так вважаю, що після цього, і у вас, української сторони, і у китайської сторони ... наші експерти вивчають, аналізують і проводять експертизу щодо цієї співпраці", - повідомив посол.

За його словами, якщо в української сторони "будуть якісь пропозиції, китайська сторона готова прийняти і вислухати їх".

Нагадаємо, у ЄБРР вважають вигідною для України зону вільної торгівлі з Китаєм.

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